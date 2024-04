Madagascar: Marovoay - Plus de 7000 ha de périmètres irrigués réaménagés

Marovoay a été choisi pour le lancement de la semaine de l'entretien des réseaux hydro-agricoles de contre saison et saison 2024-2025 étant donné que ce district fait partie des greniers à riz de Madagascar. La réhabilitation des infrastructures d'irrigation s'avère indispensable compte tenu de leur vétusté.

Seuls 45% des rizières ont accès à une bonne irrigation. Dans le cadre des actions réalisées en 100 jours, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a pu réaménager plus de 7 000 ha de périmètres irrigués dans les secteurs 4,5 et 6 à Marovoay via le projet PADAP financé par la Banque mondiale. En outre, des canaux d'irrigation ayant une longueur totale de 3 km y ont été curés et entretenus lors du lancement de cet événement, hier. Des intrants agricoles, des cartes de producteurs et des matériels et équipements agricoles ont été distribués à cette occasion. L'objectif consiste à améliorer le rendement de productivité en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.