Madagascar: FMFP - Plus de 2 000 projets financés et 77 000 salariés formés en 5 ans

Impact réel. Cinq ans après sa mise en place, le Fonds Malgache de Formation professionnelle (FMFP) affiche un bilan largement positif et atteint son objectif principal qu'est le développement du capital humain à Madagascar.

La célébration du cinquième anniversaire de ce Fonds s'est déroulée, hier au Radisson Blu Hôtel en présence des représentants des cotisants et des partenaires.

Cotisation obligatoire

Créée dans le cadre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, le FMFP finance, comme son nom l'indique, la formation continue des salariés. Financé par une cotisation obligatoire de 1% de la masse salariale brute des entreprises et organismes cotisants, le FMFP se fixe pour missions de contribuer à l'accroissement par la formation professionnelle des compétences et la qualification des salariés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque depuis sa création en 2019, le FMFP a octroyé plus de 42 milliards d'ariary de financements à travers des projets de formation dans 26 régions de Madagascar, permettant à plus de 77 000 salariés dont 49% de femmes, d'acquérir des compétences recherchées par le marché du travail.

Cet impact tangible s'est traduit par une meilleure compétitivité des entreprises et une contribution significative à la croissance économique du pays. Loin de se limiter aux entreprises cotisantes, le FMFP a déployé un engagement sans faille envers l'inclusion, en finançant des formations de qualité pour les acteurs du secteur informel regroupés sous le guichet type Équité avec plus de 35 000 personnes formées dans le secteur informel en 5 ans. Micro, petites et très petites entreprises, travailleurs précaires, peu ou pas qualifiés, et jeunes en situation d'apprentissage informel ont ainsi pu bénéficier de cette montée en compétences indispensable.

%

Défis

Ces réalisations ont de quoi ravir les responsables du FMFP qui ont su relever les défis et s'adapter à la conjoncture pour obtenir des résultats remarquables. « Cela fait donc 5 ans que nous oeuvrons ensemble pour garantir la pérennité du FMFP en tant qu'acteur stratégique de la formation professionnelle à Madagascar, avec un mode de gestion qui nous a permis de veiller à ce que la vocation du fonds soit toujours en accord avec les besoins réels des entreprises et des salariés », a déclaré le président du Conseil d'Administration du FMFP, Jean Michel Ramaroson dans le discours qu'il a prononcé hier.

« Le modèle FMFP est une référence en Afrique pour la création de fonds similaires, en étant membre du réseau africain des fonds de formation professionnelle (RAFPRO) depuis 2022 », a-t-il ajouté.Depuis sa création, le FMFP s'est ainsi presenté comme étant un acteur incontournable du maintien de la compétitivité du capital humain malgache face aux mutations du monde du travail : « Le FMFP reste une sentinelle de l'employabilité permettant au capital humain à Madagascar de rester compétitif dans un monde en perpétuel évolution », a pour sa part annoncé son Directeur Général, Pierre Raoelina Andriambololona. La réussite du FMFP s'explique aussi par l'implication des partenaires techniques et financiers que sont l'Agence Française pour le Développement et l'Union européenne.

5 guichets

Sur le plan opérationnel, le FMFP compte 5 guichets de financement dont 3 en faveur des entreprises , un en faveur du renforcement des compétences des acteurs du secteur informel et un autre en faveur des projets d'intérêt national prioritaire qui sont constitués des projets d'envergure répondant aux besoins prioritaires des secteurs en tension à Madagascar. Pour cette année, le FMFP place également la formation en alternance au coeur de sa stratégie. Ce système pédagogique qui combine un apprentissage théorique en centre de formation et une pratique en entreprise, permettra aux jeunes Malgaches d'acquérir les compétences recherchées par les employeurs.

Le FMFP étudie la possibilité de soutenir les coûts supportés par les entreprises dans le cadre de ce dispositif.Soucieux d'inclure tous les acteurs de l'économie, le FMFP s'engage également à soutenir le développement de l'apprentissage professionnel dans le secteur informel. Un expert international, appuyé par l'Agence Française de Développement apporte actuellement son expertise au FMFP pour concevoir des programmes adaptés aux besoins spécifiques de ce secteur qui prépare au moins 500 000 jeunes Malgaches à leur entrée sur le marché du travail. L'avenir se présente sous de bonnes perspectives pour le FMFP qui, à l'issue d'un appel à projet lancé en 2023, a décidé de financer 4 projets d'intérêt national prioritaires pour un financement allant de 450 à 600 millions d'ariary.