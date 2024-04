Madagascar: Portrait - Loilufy - Etre illustratrice principale pour Dwayne The Rock Johnson est un rêve devenu réalité

La célèbre illustratrice malgache Loilufy, fera bientôt partie d'une aventure incroyable. Elle sera en effet l'illustratrice principale d'un ouvrage qui rapportera les accomplissements de Dwayne Johnson, le célèbre acteur et catcheur américano-canadien qui est aussi connu pour être « The Rock ». La jeune artiste s'est justement confiée sur son parcours et sur cette aventure à Midi Madagasikara.

Loilufy, de son vrai nom Fy Ranaivoson, est une illustratrice, créatrice de personnages et de concept-art pour des livres de jeunesse, des auteurs, de célèbres marques, des agences mais également des ONG. Elle sert d'oeil pour les acteurs et les aide à séduire leur public-cible à travers des illustrations très captivantes.

Des débuts difficiles

Bercée dès son enfance par la passion pour les grandes productions d'animation comme Disney, Dreamwork et tant d'autres, sa passion pour le dessin et l'illustration prend également racine dans les livres anciens qui selon elle, manquaient cruellement d'illustrations à l'époque, des livres qui pourtant ont fait divaguer son esprit vers des contrées et des rêves riches en illustration.

Loilufy était considérée comme la rebelle d'une famille composée majoritairement de médecins. Après plusieurs années passées à chercher sa voie, à essuyer des refus de toutes les demandes d'emploi qu'elle a envoyées, elle trouve refuge dans le dessin pour finalement en faire sa profession, après deux ans à batailler. Sélectionnée enfin par des agences internationales, c'est un grand soulagement pour elle. Une grande aventure l'attend, d'autant plus qu'une grande différence de professionnalisme existe entre ici à Madagascar et à l'international.

%

Rêve devenu réalité

Aujourd'hui, elle est représentée par plusieurs agents à New York, Los Angeles et Londres. Sa principale agence est notamment l'Astound US Agency, l'une des meilleures agences du monde. Elle avoue qu'avoir des agents est « un game-changer » pour elle. Elle déplore d'ailleurs le fait que les métiers créatifs ne soient pas assez valorisés, financièrement et moralement, à Madagascar, contrairement aux agents internationaux qui s'impliquent carrément dans le portfolio de leur(s) protégé(es) et aident même ces derniers à conquérir le coeur de leur client de rêve.

Parmi ses rêves devenus réalité figure justement le projet de Dwayne The Rock Johnson qui a été une grande surprise pour elle. Il s'agit d'une collaboration entre l'éditeur Odd Dot Publishing, une filiale du célèbre Macmillan Publishers. Elle ne peut encore en dévoiler plus sur le projet, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera l'illustratrice principale d'un ouvrage sur le célèbre acteur qui est prévu sortir cette année.

Un parcours atypique

Rien ne prédestinait apparemment cette jeune prodige malgache du dessin à cette carrière d'illustratrice très épanouie. Elle a en effet suivi des études académiques de communication organisationnelle, étant donné qu'il n'y a pas d'école spécialisée en illustration et beaux-arts à Madagascar. Cela lui a cependant servi à gérer la communauté qui soutient son art. Pour elle d'ailleurs, l'illustration consiste à communiquer autrement. Loilufy n'a découvert le digital painting qu'en 2017 pour se professionnaliser en 2020, se considérant enfin assez mature pour le métier. Son style requiert toutes sortes de règles de dessin et d'illustrations techniques, notamment des perspectives, des anatomies, des compositions, des contrastes...

Loilufy aime en tout cas les grands défis. Travailler pour des projets qui ont de l'audace, pour les grandes marques. C'est surtout la peur de ne pas être à la hauteur d'un projet qui constitue une sorte de carburant pour elle, mais pas la satisfaction personnelle, qui selon elle ne fait pas avancer dans son métier.

Un métier qui fait vivre

En tout cas, être illustrateur pris sous les ailes d'agences internationales s'avère être un métier qui rapporte. Chaque projet peut rapporter entre 3 800 à 25 000 dollars, d'après ses explications. Depuis le début de l'année, elle s'est vu octroyer cinq projets. Mais malgré cela, Loilufy prépare déjà son futur en lançant sa propre marque de cosmétiques naturels.

Ses conseils pour les futurs créatifs professionnels

Loilufy croit fort que le métier créatif n'est pas constant mais chaotique. Elle conseille à tous ceux qui désirent suivre leur chemin de rester eux-même à travers leur art, mais également de sortir pour vivre pleinement leur vie. En effet, les illustrateurs, selon elle, ne le font pas assez : la plupart restent chez eux et dessinent. Voilà pourquoi elle se force à sortir pour s'inspirer de la nature, de ses proches, pour explorer, se connecter à d'autres métiers, à participer à des challenges, écouter de la musique pour se recharger et se motiver dans le processus créatif. En termes de challenge, elle conseille de faire un dessin par jour pendant un mois pour garder la main.

Nos remerciements à Loilufy. Ses confidences sont disponibles en intégralité sur les réseaux sociaux de Midi Madagascar