Tunisie: En pleine tourmente - Où va l'US Tataouine ?

Après une longue période de grève, dans quel état les joueurs vont-ils pourvoir reprendre la compétition ?

Trois semaines de grève et retour lundi dernier aux entraînements à quelques jours du match important contre le leader actuel du groupe du play-out, ça pose quelques questions. Les dirigeants tataouinis pensent-ils, avec leurs 14 points et leur deuxième place au classement en compagnie de l'OB, qu'ils se sont déjà mis à l'abri et qu'ils n'ont plus rien à craindre concernant leur maintien en Ligue 1 ? Ce serait vraiment vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Au lieu de chercher des solutions pour venir à bout de la crise financière aiguë qu'ils traversent, récompenser leurs joueurs qui ont déjoué tous les pronostics en réalisant une moitié de parcours du Play-Out plus qu' honorable (leur dernier succès à Soliman par 3 buts à un a été une belle opération), le comité directeur de l'UST s"est endormi sur ses deux oreilles et a très mal géré cette période difficile en l'absence de subventions notamment celle des compagnies pétrolières de la région qui couvrent une part importante du budget annuel du club.

Repos forcé

Le comité directeur ne doit pas prendre ce retard dans le versement de cette subvention, comme prétexte pour croiser les bras et attendre que l'orage passe sans trop de dégâts. Alors que les autres équipes multiplient stages et matches amicaux pour être fin prêtes pour la reprise du 13 avril, les hommes de Sami Gafsi ont été forcés, eux, au repos durant la trêve et ça va leur coûter cher si on part de la règle que sans préparation physique et mentale suffisante, il ne faut pas s'attendre à de très bons résultats au retour de la compétition. Samedi 13 avril, les Lions du Sahara reçoivent les Cabistes de Maher Kanzari. Le 20 avril, ils feront un long déplacement à Tunis pour affronter la JSO pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

Physiquement, ils n'auront pas les ressources nécessaires pour gérer convenablement ces deux matches. Mentalement, malgré une demi-solution trouvée avec les joueurs et un accord sur le papier pour régler leurs arriérés dans les prochains jours, on ne peut pas s'attendre aussi à cet état d'esprit conquérant qui a fait leur force durant la première moitié de la deuxième phase du championnat et fait d'eux un adversaire assez coriace et respectable.

L'entraîneur Sami Gafsi a essayé de faire bouger les choses et de faire pression sur le bureau directeur en menaçant une deuxième fois de se retirer, mais il n'a pas mis sa menace à exécution après le retour même assez tardif aux entraînements. Il n'aura pas de baguette magique pour présenter un onze compétitif samedi et on ne lui ferait pas le moindre reproche en cas de faux pas face à des Cabistes qui ont, eux, bien meublé leur trêve et qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour entretenir leur montée en puissance et tenter de creuser davantage l'écart qui les sépare de leurs poursuivants.

Peut-être que l'enjeu très important de ce match, qui est de rejoindre le CAB à la première place, aurait un effet galvaniseur sur Achraf Médenini et ses partenaires qui feraient contre mauvaise fortune bon coeur et mettraient au placard leurs soucis financiers. En cas de victoire contre toute logique, ce serait un message très fort qu'ils adresseront au président du club, Ikrima El Waddhen, et à son équipe dirigeante et aussi au public qui les a soutenus dans le pire et qui croit, tout de même, en eux dur comme fer.