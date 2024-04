Tunisie: Mercato - Al Ahly s'active pour Alaâ Ghram

Alaâ Ghram : un cas qui fait parler de lui au CSS. Sa rémunération est-elle conforme aux moyens du club ?

Les Cairotes veulent couper l'herbe sous les pieds du CS Sfaxien.

Signataire d'un contrat professionnel avec le CSS en juin 2020, l'axial Alaâ Ghram est vite monté en grade pour devenir incontournable au sein de l'équipe fanion sfaxienne, même si, en hiver 2021, il a été freiné dans son élan suite à une rupture des ligaments croisés, une blessure qui avait mis fin à sa saison. Cependant, jeunesse aidant, après une longue rééducation, Ghram est vite revenu au plus haut niveau au CSS.

Globalement, ce jeune, qui a rejoint le CDF du CSS à 16 ans, a participé jusque-là à 93 matchs avec l'équipe première. Cette saison, il a disputé 13 matchs au cours desquels il a réussi à scorer à trois reprises. Et depuis plus de deux ans, les projecteurs sont braqués sur un joueur devenu international suite à sa convocation lors de la Coupe Kirin 2022 au Japon où il a été cependant maintenu en réserve.

A présent, avec l'équipe de Tunisie, Ghram totalise trois matchs et sa première est intervenue durant les éliminatoires de la CAN 2023 contre la Libye (1-0) en mars 2023 à Benghazi. Depuis, le joueur de 22 ans fait intégralement partie de toutes les expéditions du Team Tunisie et a logiquement été retenu dans la liste des 27 joueurs sélectionnés par Jalel Kadri pour la CAN 2023. Ce faisant, en parallèle, les offres ont afflué avec des propositions des Russes du Zenit Saint-Pétersbourg et des Croates du Dinamo Zagreb avant que les Cairotes d'Al Ahly ne s'invitent dans les négociations, alors qu'en même temps et en fin d'année passée, le joueur a été un temps écarté du groupe de Nabil Kouki pour refus de prolonger son engagement.

Al Ahly a donc jeté son dévolu sur le défenseur central du Club Sportif Sfaxien et en a même fait une cible prioritaire pour le mercato estival.

En l'état, c'est sur recommandations de coach Marcel Koller que les Ahlaouis vont passer à l'action. Qu'en pense le CSS? Attendons voir.

Dhaoui vers la sortie

Volet éventuel flux sortant du club cairote, Mohamed Dhaoui sera-t-il poussé vers la sortie par Ahly du Caire? Un fait est certain, l'ailier droit tunisien ne fait pas partie des plans du coach d'Al Ahly qui ne l'a aligné qu'à deux reprises pour 107 minutes de jeu cette saison. Situation préoccupante donc pour l'avant de 20 ans, annoncé pourtant en grande pompe au Caire en janvier 2023. Pur produit de l'Etoile Sportive du Sahel, Dhaoui, alias «Christo», a pourtant été soutenu et confirmé par ses employeurs quand la rumeur d'un départ devenait persistante. Mais là, le joueur a été catégorique, réclamant plus de temps de jeu ou un prêt cet été. Rappelons que Cristo est sous contrat avec Al Ahly jusqu'au 30 juin 2027.

L'USM sur les traces de Mahamadou Sissoko

Incontournable dans le dispositif tactique de Djoliba cette saison, Mahamadou Sissoko, 19 ans, est actuellement l'atout maître du club malien. Transfuge de l'AS Bakaridjan après avoir fait ses classes chez les Black Stars, il est actuellement courtisé par quelques clubs dont l'US Monastirienne. Seulement, les Bleus devront faire avec la concurrence des Soudanais d'Al Hilal qui gardent un oeil sur le jeune ailier de Djoliba.

Et ce n'est pas fini puisqu'aux dernières nouvelles, d'autres écuries pourraient aussi entrer en action, à savoir, Al Nasr de Dubai, Zagorec Krapina de Croatie, un onze de l'élite danoise et un club de Ligue 2 Française. Féroce concurrence en vue pour les gars du Ribat...

Retour à l'envoyeur pour Hannibal Mejbri

De prime abord, le FC Seville ne devrait pas lever l'option d'achat incluse dans le contrat de prêt d'Hannibal Mejbri. Le milieu tunisien serait donc libéré par les Andalous et retrouvera les Mancuniens cet été. A Séville, son passage, qui pourrait donc s'avérer furtif, ne laissera pas un souvenir impérissable aux yeux des fans .Pratiquement pas utilisé par coach Quique Sánchez Flores depuis son passage à Séville en hiver, Mejbri, 21 ans, remettra donc le cap sur Old Trafford d'ici peu. Rappelons que le joueur est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2025. Enfin, notons que la valeur marchande de Mejbri oscille autour de 12 millions d'euros alors que le natif d'Ivry sur Seine touchait un salaire annuel de 300 000 euros chez Manchester United.