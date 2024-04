Tunisie: Médenine - Hommage aux martyrs

En pareille occasion, pendant le mois de ramadan ou à l'Aid El Fitr, l'élan de solidarité s'intensifie et les visites de terrain se multiplient, afin d'être au plus près de ceux qui ont besoin d'aides et d'encouragement.

Dans la foulée des festivités de la Nuit du destin et les derniers jours précédant l'Aid El Fitr, le gouverneur, Saïd Ben Zayed, a rendu visite, lundi dernier, à l'hôpital régional Habib-Bourguiba de Médenine où il a pris connaissance de la circoncision et la distribution des cadeaux à 58 enfants issus de familles démunies, originaires des délégations de Béni Khédache, Sidi Makhlouf, Médenine-Nord et Médenine-Sud.

Le poste frontalier à Ras Jedir encore fermé

La veille de l'Aïd, le gouverneur a participé à la grande fête du 9 Avril 1938, organisée à la place des martyrs, au centre de Médenine, pour rendre hommage à d'anciens résistants contre l'occupant comme Mosbah Jarbou et Mansour El-Hoch et aux familles des martyrs présentes. Présents également à la cérémonie des cadres administratifs, sécuritaires et militaires, ainsi que les représentants des conseils locaux et régionaux de tout le gouvernorat de Médenine. Le jour de l'Aid, accompagné de certains cadres de sécurité des différentes unités, il a effectué une visite aux forces de sécurité qui sont en service au poste frontalier de Ras Jedir, qui demeure encore fermé. Il les a félicités pour la noble mission qu'ils accomplissent et leur a souhaité un bon Aïd, dans les postes avancés qu'ils occupent, non loin de la frontière tuniso-libyenne.