Madagascar: US Holdings maison mère de Madagascar Oil - Procédures judiciaires en cours autour de sa restructuration

La saga judiciaire entourant la restructuration d'US Holdings, société mère de Madagascar Oil, prend un nouveau tournant avec une demande statutaire enclenchée par le principal créancier, Outrider Master Fund Ltd, devant le Tribunal de l'île Maurice.

Cette action fait suite à une décision controversée de la Cour Suprême des Bermudes en faveur d'un « Asset Purchase Agreement » (APA), accordant à BMK Resources Ltd le droit d'acquérir la totalité des actions des sociétés au sein de Madagascar Oil Ltd (Maurice) et Madagascar Oil SA. Un accord qui semble désavantager fortement le créancier, étant donné le prix de vente dérisoire fixé à seulement 2 039 867 USD, alors que la dette d'US Holdings envers Outrider Master Fund LP s'élevait à 45 796 237 USD en 2022. Selon les dernières estimations de la Cour, cette dette s'élèverait désormais à environ 60 634 044 USD, ce qui rend l'accord passé avec BMK Resources Ltd encore plus problématique aux yeux du principal créancier. Outrider Master Fund LP soutient que cet accord est partial et motivé uniquement par les intérêts des liquidateurs, qui semblent prioriser le paiement de leurs propres honoraires.

Activités en cours

Il convient de rappeler que BMK Resources Ltd, également connu sous le nom de groupe Benchmark, était l'actionnaire majoritaire de Madagascar Oil Ltd (Bermudes), rebaptisée ultérieurement US Holdings Ltd (Bermudes). Les procédures légales ont commencé en septembre 2022, lorsqu'Outrider Master Fund a déposé une demande statutaire contre US Holdings pour recouvrer la dette mentionnée. Malgré ces développements sur la scène internationale, les opérations à Madagascar se poursuivent sans encombre pour le moment, d'après notre source. Ni l'administration ni les activités ne semblent être affectées par les litiges judiciaires en cours.

Cependant, l'incertitude plane sur l'avenir de la société et de ses projets, notamment le projet Tsimiroro, alors que BMK Resources Ltd, représenté par Al Njoo, n'a toujours pas fourni de preuve de sa capacité financière à soutenir ces initiatives. Cette situation met en lumière les complexités et les enjeux entourant les restructurations d'entreprises à l'échelle internationale, ainsi que les tensions entre les créanciers et les acquéreurs potentiels. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, l'avenir d'US Holdings et de Madagascar Oil reste incertain, avec des répercussions potentielles sur l'industrie pétrolière et gazière à Madagascar et au-delà.