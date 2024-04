Madagascar: Société coopérative - Un nouveau dynamisme dans le secteur agricole

27 représentants de coopératives agricoles issus des quatre coins de Madagascar ont participé à un atelier de formation et de partage sur les sociétés coopératives. Organisé par l'équipe de la Direction de la Promotion des Entreprises (DPE), cet événement a rassemblé des membres de la Coalition Paysanne de Madagascar (CPM) des 23 régions du pays.

Au coeur des discussions, la nouvelle loi 2023.016 du 11 août 2023 régissant les sociétés coopératives a été examinée en détail. Les participants ont également discuté des stratégies et de la gestion efficace nécessaires pour le développement des coopératives agricoles. La diversité des participants a enrichi les échanges. La plupart étaient déjà des membres actifs de sociétés coopératives, tandis que d'autres venaient d'organisations différentes. Suite à cet atelier, plusieurs participants issus d'associations diverses ont exprimé leur désir de former des sociétés coopératives afin de développer leurs activités productives.

Cette démarche témoigne de l'intérêt croissant pour le modèle coopératif et de sa pertinence dans le contexte agricole malgache. La CPM a également affirmé sa volonté de collaboration avec le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), qui assure la tutelle des sociétés coopératives. Cette collaboration vise à renforcer le soutien aux coopératives agricoles et à favoriser leur intégration dans l'économie nationale. Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la promotion et le développement des coopératives agricoles à Madagascar. En favorisant l'échange de connaissances et le partage d'expériences, il contribue à renforcer la capacité des acteurs du secteur à relever les défis et à saisir les opportunités pour une agriculture plus durable et prospère dans le pays.