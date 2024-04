Madagascar: Padel - MPPTour - Formation intensive animée par Julien Bondia

Pendant trois semaines, Julien Bondia dirigera un programme intensif de formation, conçu pour élever le niveau du padel malgache à de nouveaux sommets.

Le circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) fait avancer le padel malgache en faisant venir l'expert français, basé en Espagne, et coach international, Julien Bondia. Avec son arrivée sur l'île, le pays se dote d'une opportunité sans précédent pour propulser ce sport vers de nouveaux sommets, à l'image des îles voisines, l'île Maurice et La Réunion. Moniteur de padel depuis 2014 et joueur depuis 2008, il apporte avec lui une richesse d'expériences et de connaissances qui promet de transformer le paysage du padel à Madagascar. Plus de 40 joueurs et moniteurs se sont inscrits pour participer aux trois semaines de stage organisées depuis hier.

Les sessions, qui se dérouleront dans trois sites différents : le Lamakoo Padel Centrer (11, 12, 16, 17, 18 et 19 avril), le Soavina Atmosphère (13, 14 et 27 avril) et l'Urban Futsal Andraharo (22 et 23 avril), offriront aux participants une combinaison de théorie et de pratique, encadrée par Julien Bondia lui-même. « L'arrivée de Julien entre dans le cadre du développement du padel à Madagascar. L'objectif est d'entraîner nos joueurs et techniciens. On a besoin de la venue de Julien Bondia pour son expérience durant les trois semaines », explique Gary Ah-Waye, cofondateur du MPPTour.

Partage et collaboration

Dans un esprit de partage et de collaboration, Julien Bondia souligne l'importance de l'échange mutuel entre lui et les joueurs malgaches. « L'important est de partager les expériences, j'en ai un peu. Je ne suis pas le style de personne qui va arriver en disant moi je connais le Padel et c'est à vous d'apprendre le Padel. Le but est d'amener à un niveau supérieur ceux qui sont déjà meilleurs, mais aussi, il faut que je vérifie d'abord le niveau. J'ai besoin d'une ou deux journées pour voir », déclare-t-il humblement.

Au-delà des sessions de formation, Bondia envisage également de participer à la prochaine étape du circuit Orange MPPTour 100 les 20 et 21 avril prochains, ajoutant ainsi une dimension pratique à son engagement envers le développement du padel à Madagascar. Au programme, une session moniteur se déroulera le matin de 10 à 12h uniquement au Lamakoo pendant les 2 premières semaines et une session de renforcement coaching au Lamakoo et à l'Urban Futsal lors de la troisième semaine.