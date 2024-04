Afrique: Conférence nationale - Madagascar avance vers un avenir footballistique brillant

Madagascar célèbre un moment historique dans son parcours footballistique avec la tenue de la Conférence Nationale sur le Développement du Football. L'événement, qui s'est déroulé, hier, au Stade Barea Mahamasina, marque un jalon crucial dans la progression du football malagasy, soutenu par l'engagement sans faille de la FIFA.

La présence de Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l'Afrique, souligne l'importance accordée par l'instance mondiale du football au développement du sport à Madagascar. Cela témoigne également de son engagement à soutenir activement les initiatives de la Fédération Malgache de Football. Cette conférence nationale réunit un large éventail d'acteurs du football malagasy, y compris les ligues régionales, les sections, les représentants des associations et des partenaires de développement. Cet échange national vise à assurer une grande cohésion entre tous les passionnés du football.

L'appropriation maximale de la stratégie et des actions à noter qu'avant cette conférence nationale, il y avait une consultation régionale au sein des ligues membres était l'un des objectifs. « Ma principale mission c'est déjà de prendre la température du contexte actuel du pays et de la fédération. Écouter les 22 ligues régionales et écouter les gens qui représentent finalement le football national sous le leadership du président de la fédération. J'ai de la chance parce que je suis accompagné de quelqu'un qui connaît parfaitement la région, qui est le vice-président de la Cosafa, président de la fédération Comores, et puis nous ici, on va essayer d'améliorer les choses certainement de façon active, de façon concrète mais c'est important d'avoir les ressentis des gens. On est là pour vous aider, on est là pour aider la population malgache, pour aider cette jeunesse. L'introduction qui a été faite maintenant pour cette conférence et qui est une vidéo qui représente des enfants qui ont des rêves. Notre objectif à la Fifa et avec la fédération, c'est de pouvoir tout simplement donner l'opportunité à ses enfants de réaliser leurs rêves », explique Gelson Fernandes.