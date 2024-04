Madagascar: Législatives - Candidatures de Rossy et de Narson rétablies et validées

En attendant la sortie officielle des listes des candidats, la plupart de ceux qui ont été recalés par l'OVEC ont été repêchés par la CENI.

Alors que l'opposition a haussé le ton depuis mardi, après que des candidats aient reçu des attestations de refus de leurs candidatures de la part de l'Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures (OVEC), hier, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) en a décidé autrement. La plupart d'entre eux ont vu leur candidature rétablie et validée. C'est le cas du député du 4ème Arrondissement et candidat à sa propre succession, Paul Bert Rahasimanana et de l'élu d'Antanifotsy qui compte représenter le regroupement Firaisankina aux législatives du 29 mai, Narson Rafidimanana.

Ambany tanàna

Incomplet, le dossier de candidature de Rossy n'a pas pu être validé par l'OVEC, ce mardi. Une situation qui a fait la joie de ses adversaires, notamment Jean Nirina Rafanomezantsoa qui a rejoint l'équipe de Désiré Rafidimanana, candidat de l'IRMAR, dans le 4ème arrondissement. Si depuis des mois, les différends entre les deux hommes qui prétendent représenter la population de la ville basse, « Ambany tanàna », viraient à de tendues joutes verbales, l'approche des échéances électorales ne fait qu'exacerber les choses. La discorde entre Fidy TMH et le chanteur rend d'ailleurs l'affiche dans le 4ème encore plus attrayante. Avec la sortie du « Nenay Rossy », la musique qui va surement l'accompagner durant la propagande, Paul Bert Rahasimanana vient de donner le ton en indiquant à son principal adversaire qu'il est toujours là.

%

Liste noire

Ouf de soulagement également pour les partisans du Firaisankina dans le district d'Antanifotsy. Après la plainte déposée par son avocat, Me Rija Rakotomalala et le co-leader du regroupement, Marc Ravalomanana, auprès de la CENI, ce mardi, la candidature de Narson Rafidimanana dans la circonscription électorale d'Antanifotsy est rétablie et validée. En tout cas, l'opposition, en l'occurrence la députée Hanitra Razafimanantsoa, candidate dans le 1er arrondissement de la capitale, a indiqué l'existence d'une « liste noire ». « Une liste constituée par des candidats dont il faut à tout prix empêcher leur élection », a souligné la députée tout en soutenant que Narson Rafidimanana en fait partie. D'autres candidatures, comme celle de Louis Joseph Rakotoarimavo dans la circonscription électorale de Ihosy, sont également rétablies et validées en attendant la sortie officielle des listes des candidats.