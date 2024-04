Madagascar: Situation Post Gamane - « Les fournitures d'urgence disponibles dans le pays sont sur le point de s'épuiser » selon l'OIM

Environ 220 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate en raison de l'impact catastrophique du cyclone tropical Gamane dans le nord-est de Madagascar d'après l'Organisation Internationale de la Migration (OIM).

Le bilan du passage du cyclone Gamane à Madagascar s'alourdit au fur et à mesure de la remontée des informations. Une évaluation aérienne conjointée menée par les partenaires humanitaires de Madagascar et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) le 30 mars dernier fait état de plus de 535 000 personnes touchées réparties dans trente trois communes inondées. « 18 personnes ont perdu la vie et 22 000 ont été déplacées. Tandis que près de 19 000 maisons ont été inondées et d'importants dégâts ont été signalés sur les routes et les infrastructures essentielles, notamment 22 centres de santé et 135 écoles ». L'état d'urgence nationale a été décrété par le gouvernement afin de faire face à la situation. Des actions humanitaires et d'urgences telles que la fourniture d'aides d'urgence : abris, nourriture, de l'eau ou encore des installations sanitaires, des soins de santé ont été initiées grâce au partenariat entre Madagascar et ses partenaires.

Appel

Actuellement, « les fournitures d'urgence disponibles dans le pays sont sur le point de s'épuiser » interpelle l'OIM. Avant de préciser que « les stocks (qui) avaient déjà été utilisés depuis le début de l'année pour venir en aide aux populations touchées par les catastrophes ». Questionné sur la question relative aux stocks, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) explique que « l'on fait référence aux stocks au niveau de cet organisme onusien ». Le BNGRC de rajouter « l'on procède actuellement à l'acheminement des vivres via les bateaux ». Une solution sans doute plus avantageuse face aux dégâts subits par les infrastructures routières.

%

En sus

Les partenaires humanitaires travaillent en étroite coordination avec les autorités nationales et locales et chercheraient à aider plus de 165 000 personnes dès que possible. Le manque de financement commencerait à se faire ressentir. « Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour poursuivre les tâches de soutien en raison du manque de ressources susmentionné ». Toujours dans ce volet, un total de 90 millions USD était demandé dans le cadre de l'appel éclair initié cette année. Cet appel éclair serait actuellement « financé à moins de 20% » de la somme demandé « avec moins de 15 millions USD reçus à ce jour ».