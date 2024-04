Madagascar: Musique - Nan's Prod signe cinq artistes

Le secteur de la musique se professionnalise et s'organise de plus en plus à Madagascar. Nan's Prod vient de se lancer en tant que maison de production, à la suite de son officialisation, mardi. Cadre choisi, le Kudeta Carlton à Anosy. Un évènement tout de suite sous le signe de l'action, puisque « cinq artistes ont signé les contrats avec Nan'S Prod : Jack'Dad, Tsiok'Ampita, Riny, Olo-Blaky et Mashmanjaka qui est venu spécialement de Tamatave pour l'occasion ».

Les deux derniers sont issus du label Lamba1. Histoire de varier les genres et les publics. Il y a un peu de tout dans ce quinté, de la musique vivante, urbaine, du métal et d'autres. Selon les organisateurs, « grâce à cet accord, les artistes auront accès à des ressources et à un soutien professionnel pour développer leur carrière et réaliser leur plein potentiel artistique ».

Fondée par Natacha Ratsimbason, Nan's Prod a recruté Maximin Njava en tant que directeur artistique. Celui-ci possède une notoriété déjà établie dans la capitale, dans le pays mais aussi un réseau artistique solide en Europe et ailleurs. Dans le contexte socio-économique actuel, bon nombre d'investisseurs croient toujours en l'art. Dans des pays comme la France, pour apporter un soutien à l'art, ce genre de projet artistique permet à une société de profiter d'avantages fiscaux.