Madagascar: Lignes franchissables - IFM - La structuration du sport conditionne les financements

Dans 3 mois se tiendront à Paris les jeux Olympiques et Paralympiques auxquels des athlètes malgaches vont prendre part. Ces jeux offrent une occasion sans précédent de mettre en lumière le potentiel transformateur du sport dans nos sociétés. Madagascar est une terre des jeux et a montré à plusieurs reprises sa capacité; et en 2023 la Grande Ile a organisé avec brio les Jeux des Iles. Les Iles de l'Océan Indien partagent un intérêt commun pour le développement durable et inclusif à travers le sport. Les JOP de Paris 2024 servent ainsi de plateforme pour des discussions sur la manière dont le sport peut contribuer à relever les défis socio-économiques de la région.

A Madagascar, le sport reste le parent pauvre du développement surtout sur l'île même, avec le manque de financement durable qui entrave sa capacité à jouer pleinement son rôle dans la société. Le sport a pourtant ce pouvoir d'améliorer la santé, de renforcer le tissu social, de favoriser l'inclusion et l'égalité, et de stimuler l'économie locale. Le défi serait alors d'instaurer des mécanismes de financement innovants et durables pour soutenir le développement du sport en ouvrant le dialogue entre les différents acteurs, en abordant le système de financement de manière transparente, et en fournissant aux parties prenantes les éléments nécessaires pour élaborer des stratégies de financement adaptées et efficaces.

La conférence organisée par l'Ambassade de France à Madagascar « Lignes franchissables : Mobiliser les ressources pour le sport à travers des modèles de financement innovant » hier à l'Institut Français de Madagascar et en partenariat avec Terres en Mêlées a mis en lumière ce pouvoir du sport tout en insistant sur cette question de financement. Des acteurs du sport, des bailleurs de fonds et des décideurs ont partagé leurs avis sur le rôle des bailleurs de fonds dans la promotion du sport pour le développement à Madagascar. Comment le sport peut-il être utilisé comme outil de transformation sociale et économique? « La collaboration entre les organisations gouvernementales, non gouvernementales et le secteur privé est essentielle pour maximiser l'impact des programmes de sport pour le développement à Madagascar de plusieurs façons pour réunir les ressources complémentaires, pour élargissement de la portée, pour plus d'influence politique et plaidoyer et surtout pour la durabilité et pérennité « , dixit Rosa Rakotozafy, directeur général des sports, ancienne championne d'Afrique et panéliste lors de la conférence.