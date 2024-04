Madagascar: Omnisports - Fihezama - Renforcement de capacités pour rebondir

Une centaine de techniciens ont bénéficié d'une formation sur le renforcement des capacités pédagogiques des encadreurs sportifs, lundi et mardi, à l'ANS à Ampefiloha. Il s'agit des membres du bureau fédéral et des comités régionaux de différentes disciplines de l'association nationale sportive multidisciplinaire Fihezama. C'est une collaboration entre l'association et le ministère de la Jeunesse et des sports. Celui-ci a mis à la disposition de l'association quelques formateurs.

Le thème sur la méthodologie générale de l'entraînement et la planification en vue d'une compétition, a été animé par Olivier Rason, directeur de formation à l'Académie nationale des sports (ANS). « Le bureau de Fihezama a voulu avoir plus de notions sur l'organisation des événements, dont les compétitions, et des structures à mettre en place. L'association a aussi sollicité une formation sur la législation des sports », relate Olivier Rason.

Deux médecins, Jimy Rakotoherison, médecin-chef au centre médico-sportif de l'ANS, et Richard Rakotomalala, médecin de sport, ont, quant à eux, abordé les blessures musculaires, les malaises et la conduite à tenir, les premiers soins et l'hygiène alimentaire. Le thème sur la législation du sport a été animé par Finaritra Privat et Sarindra Nastine, concepteurs du MJS.

Le nouveau président de l'association, Jacky Raymond Rakotovao, élu en début décembre, a précisé à l'occasion que « la Fihezama tâchera de collaborer avec les fédérations uni sports afin de consolider leur collaboration, et sollicite un atelier regroupant les deux entités en présence du ministère ». Une toute première, le Fihazama projette d'organiser un critérium national qui réunira toutes les disciplines affiliées, une soixantaine, au mois d'août dans la capitale.