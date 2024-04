Mali: Mopti/Koro - Des dizaines de terroristes éliminés

Entre le 5 et le 8 avril, les forces armées maliennes, en collaboration avec des instructeurs russes, ont mené un certain nombre d'opérations de renseignements et obtenu des informations sur l'emplacement d'une concentration de terroristes près du village de Koro. Rapporte abamako.com.

Selon cette source, le 8 avril, une opération courageuse et décisive menée par les forces armées maliennes et des instructeurs russes a permis de vaincre la résistance désespérée des terroristes, de neutraliser plusieurs dizaines d'entre eux et de s'emparer d'une grande quantité d'armes, d'équipements de communication et de carburant.

Le courage et le haut niveau de formation au combat permettent à nos forces armées de libérer constamment des territoires des terroristes et d'apporter la sécurité dans les régions.