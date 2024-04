Madagascar: Padel - Julien Bondia apporte son coup de pouce

Dans le but de propulser le padel malgache vers un niveau supérieur capable de rivaliser avec les îles voisines telles que Maurice et La Réunion, l'expert français et coach international du padel, Julien Bondia, est dans nos murs pour une durée de trois semaines.

Il animera des stages en individuel ou en groupe depuis le 11 avril sur trois sites : le Lamakoo d'Ambatobe, Soavina et à l'Urban Futsal à Andraharo. Plus de 35 joueurs et moniteurs ont répondu présent pour suivre le stage qui part de la théorie vers la pratique. Selon l'explication de Gary Ah-Waye, cofondateur du Malagasy Pro Tour avec Sébastien Andriantsoa, « l'objectif est d'entraîner nos joueurs et techniciens. On a besoin de la venue de Julien Bondia par son expérience durant les trois semaines ».

Avec humilité et franchise, Julien Bondia parle de l'objectif de sa venue à Madagascar : « Le but est d'amener à un niveau supérieur ceux qui sont déjà meilleurs mais aussi il faut que je vérifie d'abord le niveau. J'ai besoin d'une ou deux journées pour voir. Pour aller loin, je vous conseille de créer votre identité en padel, allez voir chez d'autres pays pour acquérir de l'expérience », confie Julien Bondia. La venue de l'expert français qui réside en Espagne est, selon son explication, le fruit d'un pur hasard. Très actif sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de ses tutoriels et publications notamment via YouTube ou Instagram avec ses followers, à l'occasion d'un échange banal, la connexion est tissée entre MPPTOUR et Julien Bondia. Cinq mois plus tard et avec la volonté des deux parties, le coach international est à Madagascar. «Je suis très content de faire partie de ce programme. J'ai quelques expériences mais je suis là aussi pour apprendre», conclut Julien Bondia.

Gary Ah-Waye n'a pas caché son enthousiasme avec la venue du coach international en padel. « C'est le premier coach international qui est venu à Madagascar après deux années de pratique du padel à Madagascar. On espère que ça marche. Quant à nous, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice », termine Gary Ah-Waye.

Pour cette fois, le stage et le partage d'expérience restent dans la capitale parce que la majorité des joueurs et joueuses de padel à Madagascar se trouvent à Antananarivo.