Afrique: Cyber Africa forum - Le Congo parmi les pays participants

La 4e édition de Cyber Africa forum, qui se tiendra du 15 au 16 avril à Abidjan, en Côte d'ivoire, réunira les décideurs influents des secteurs publics et privés ainsi que les acteurs des sociétés civiles pour discuter des défis et des opportunités du numérique en Afrique, faciliter des rencontres d'affaires et établir des relations avec des leaders d'opinion et concrétiser des partenariats commerciaux.

Sur le thème « Risques cybernétiques et intelligence artificielle ; quelles stratégies de défense face aux nouvelles menaces numériques », la 4e édition de Cyber Africa forum proposera un ensemble de solutions concrètes pour faire face aux menaces cybernétiques en constante évolution. Aussi offrira-t-elle une analyse approfondie des défis et opportunités liés à l'intelligence artificielle, tout en mettant un accent particulier sur le renforcement des capacités des acteurs publics-privés dans le secteur numérique, tant à l'échelle régionale qu'internationale. L'intelligence artificielle connaît depuis 2022 un développement rapide, promet de transformer significativement le secteur de la cyber sécurité et représente à la fois une source d'opportunités et de menaces, posant un défi majeur pour la sécurité numérique. L'événement cherchera ainsi à stimuler des réflexions stratégiques sur les synergies entre la cybersécurité et l'intelligence artificielle, en vue de renforcer la cybersécurité.

Avec plus de cinquante pays attendus, plus de cinq cents rendez-vous d'affaires et plus de deux mille cinq cents participants, l'événement sera animé par des hautes personnalités africaines telles que Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique; Ibrahim Kalil Konate, ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation; Salima bah, ministre sierra léonais de la Communication, de la Technologie et de l'Innovation; Nizai Ben Neji, ministre tunisien des Technologies de la communication, et bien d'autres experts du secteur numérique africain.

Il mettra en parallèle d'autres activités afin de faire valoir des initiatives qui visent à apporter des réponses aux enjeux déjà constatés dans le secteur numérique africain, à savoir le cyber Africa forum women, une plateforme qui vise à soutenir et à promouvoir la participation des femmes dans le secteur de cybersécurité et du numérique en Afrique; hacking challenge, une compétition réunissant des jeunes talents afin d'évaluer leurs compétences en sécurité informatique ; l'exécutive cyber Security owareness meeting, un exercice de gestion de crise cyber conçu spécifiquement pour les hauts dirigeants du secteur public et privé pour améliorer la réponse aux incidents cybernétiques et à renforcer la culture numérique en Afrique.

« Notre événement est ancré dans la croyance que la collaboration entre acteurs publics et privés, l'éducation et le renforcement des capacités de nos talents constituent des clés essentielles de résilience face aux défis numériques émergents. En ces temps incertains, le cyber Africa Forum symbolise l'engagement renforcé des acteurs africains à bâtir une Afrique numérique forte et résiliente face aux cybers menaces et aux transformations sociétales actuelles », a indiqué Yena Kignaman Soro, commissaire général adjoint de cyber Africa forum.