Afrique: Journée mondiale du livre - Des élèves brazzavillois initiés aux techniques de lecture

Prélude à la célébration, le 23 avril, de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la Maison de la société civile accueille, du 12 au 13 avril, un atelier de formation sur la lecture et le résumé du livre au profit des élèves du primaire et du collège de la ville capitale.

L'atelier regroupe des élèves venus des écoles publiques et privées et vise à accroître, pendant deux jours, les savoirs des participants en matière de technique de résumé et de lecture du livre. Son contenu prévoit des thèmes comme la rédaction des comptes rendus, la production, la conduite, la rédaction des rapports de recherche. Un concours sur le résumé du livre sera organisé, le 22 avril, pour clore cette session de formation puis marquer la célébration de la Journée du livre.

Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisation non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, a rappelé l'importance du livre en signifiant que la Maison de la société civile appartient aux jeunes du fait qu'ils constituent la pépinière de la République.

« Le cadre qui vous reçoit ici est doté d'une bibliothèque pour vous encourager à aimer la lecture. Chers jeunes, je vous exhorte au sens élevé du devoir, à aimer l'école, en conséquence à aimer les livres et tout ce qui concourt à vous préparer à devenir demain les citoyens dignes, efficaces, respectueux de vos parents et de la personne humaine ainsi que des biens publics, pleins d'amour pour votre pays, votre nation, notre bien et patrimoine commun par excellence », a-t-il exhorté.

L'un des formateurs, Mavi Diabankana, a plaidé pour l'instauration des ouvrages dans les programmes du collège et du lycée afin d'initier les jeunes à la littérature. Selon lui, cette initiative vise à ré-intéresser les adolescents au livre en leur permettant de connaître son importance, particulièrement les recueils puisque la lecture développe certains avantages, notamment la culture générale, la concentration et bien d'autres.