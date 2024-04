Afrique: Phonematic street film contest 2024 - Les candidatures en cours

L'équipe organisatrice du Phonematic street art festival contest demande aux personnes de tout âge et de toute nationalité de soumettre leurs candidatures avant le 30 septembre prochain.

Le Phonematic art festival sera ouvert pour toute catégorie de personne, entre autres, les élèves, les étudiants, les artistes, les vidéastes, les cinéastes amateurs ou professionnels. Toutefois, les postulants devront être auteurs d'une ou plusieurs œuvres réalisées, produites et éditées exclusivement sur smartphones.

Pour prendre part à ce concours, les personnes intéressées devront renseigner le formulaire d'inscription qui est disponible sur la page Street film contest. Notons qu'il n'existera officiellement aucune autre procédure de candidature à ce concours. Aussi, ce formulaire deviendra automatiquement inactif dès la première heure du 1er octobre de l'année en cours.

Par contre, les produits à soumettre devront porter sur les catégories telles que too Short, short, long, série et capsule. La catégorie capsule, quant a elle, pourra présenter des sous-catégories comme le documentaire, le reportage et le tutoriel. Toutefois, les candidats qui soumettront une oeuvre qui ne sera pas une capsule devront néanmoins proposer un film ou une série portant sur des genres cinématographiques comme l'action, l'aventure, la comédie, le drame, l'horreur, la science-fiction ou l'amour.

Par ailleurs, les films, séries ou capsules soumis devront être au format d'images à 1920 x 1080 avec si possible les sous-titres au fichier str, vtt ou ass. Ainsi, pour garantir la qualité non dégradée des œuvres, les candidats devront prévoir le lien URL du fichier téléchargeable du film ou de la série via wetransfer, google Drive ou un autre moyen d'envoi de fichier lourd tel que gros fichiers. Au Phonematic art festival, toutes les langues sont acceptées mais avec un sous-titrage en français ou en anglais si l'une des deux langues n'est pas utilisée.

En outre, les œuvres proposées par les postulants ne devront (film, série ou capsule) en aucun cas avoir été publiées sur les réseaux ou plateformes de streaming. Ces œuvres ne devront également être publiées sur le web qu'à la fin du Phonematic art festival de l'année en cours, après la proclamation officielle des résultats.

Avant toute programmation, les organisateurs exigeront de chaque participant au concours la fourniture des preuves d'une production et d'une édition sur un smartphone ou une tablette. A ce niveau, le making-of et les séances de travail en post-production feront foi ainsi que les rushes. Parmi les prix à offrir aux lauréats figurent le Golden phone, le prix du cœur, le prix de l'acteur, le prix de l'actrice, le prix du fun, le prix de la scène, le prix jeunesse, le prix de l'âge, le prix phonematic ainsi que le prix du public.

Rappelons que le Phonematic art festival se tiendra pour sa toute première édition les 6, 7 et 8 décembre prochain à Douala, au Cameroun, dans un lieu qui connaîtra des projections en véritable salle de cinéma et des activités en plein air telles qu'un concert de musique pour le lancement solennel, des ateliers de formation, des spectacles et des stands d'exposition. En plus, dans les années à venir, il sera évident que le Phonematic art festival se déroule dans d'autres villes des pays d'Afrique et progressivement se déplace vers l'Europe, l'Asie ou l'Amérique.