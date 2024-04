Afrique: Challenge App Afrique - Divin Kouebatouka remporte la 8e édition

C'est à travers son projet « Green box » que le jeune entrepreneur congolais, Divin Kouebatouka, s'est distingué lors de la 8e édition du Challenge App Afrique dont l'objectif était de récompenser les innovations numériques permettant d'améliorer l'énergie verte sur le continent.

Âgé de 33 ans et originaire du Congo, Divin Kouebatouka est un jeune ingénieur qui a séduit le jury avec son application « Green box » dédiée à la gestion agricole et visant à minimiser les pertes post-récoltes. Concrètement, la « Green box » consiste en un système de chambres froides alimentées par l'énergie solaire et pilotées par une application. Elle offre ainsi aux petits exploitants agricoles la possibilité de prolonger la durée de conservation de leurs produits périssables.

« De tous les projets présentés, celui de Divin Kouebatouka était le plus mûr », a salué Philippe Miquel, directeur général CFAO Infrastructure-Secteur B2B, qui faisait partie du jury. Pour Stéphane Madou, responsable de l'équipe projet Afrique de l'Ouest à l'Agence française de développement, la force de la « Green box » réside dans sa capacité de répondre à deux besoins essentiels : la préservation des produits agricoles et l'exploitation optimale des ressources naturelles du continent, notamment l'énergie solaire.

Ce projet, Divin le nourrissait depuis son adolescence et ce sacre se veut l'accomplissement d'un rêve qu'il a eu raison de n'avoir jamais abandonné. « À 15 ans, j'accompagnais mes parents dans leurs activités agricoles et je constatais qu'ils perdaient la moitié de leur récolte. Après mes études, j'ai décidé de m'attaquer à ce problème. En tant qu'ingénieur en énergies renouvelables, j'ai pu mettre en place ces chambres froides et en faire une mission personnelle », a-t-il expliqué.

En tant que lauréat de cette 8e édition du Challenge App Afrique, Divin Kouebatouka bénéficiera d'une subvention de 15 000 euros pour développer son projet, soit 9,8 millions de francs CFA. Les premières "Green Box" sont déjà en place, et l'ingénieur n'attend plus qu'un développement à grande échelle. « Il y a déjà quatre ou cinq Green Box en opération, vingt-cinq en projet. Le projet est prêt à démarrer et est celui dont le prix allait booster le plus efficacement la mise à l'échelle. Et dans l'innovation, la mise à l'échelle, c'est un élément critique », a expliqué Divin Kouebatouka.

Pour rappel, cette année, le concours de start up organisé par RFI et France 24 a mis en avant les énergies renouvelables comme thématique principale. Le projet a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, à savoir CFAO Infrastructure, Digital Africa, IRD, Ayoba, Viva Technology, le Club Abidjan Ville Durable, l'AFD, Digital Energy Facility, l'Ademe et Ecobank.