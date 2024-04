Sénégal: Sédhiou / Célébration à l'unisson de la korité - L'imam invite l'Etat à la création d'industries et le désenclavement

Le prêche de l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou prononcé avant-hier, mercredi 10 avril, sitôt après les deux « Rakats » de la prière de l'Eïd El Fitr communément appelée Korité, est essentiellement axé sur les attentes des populations. Imam Cheick El Hadji Boubacar Dramé a invité les nouvelles autorités du pays à implanter des unités industrielles dans la région de Sédhiou pour la valorisation des produits de cru ainsi que le désenclavement de la région avec le pont sur Témento. A terme, relève le guide religieux, c'est de créer des créneaux porteurs d'emplois des jeunes et de lutte contre la pauvreté.

Sédhiou a célébré la fête de l'Eïd El Fitr à l'unisson avant-hier, mercredi 10 avril, à l'exemple de la communauté musulmane du pays. Au terme des deux rakas, l'imam ratib de la grande mosquée Cheick El Hadji Boubacar Dramé a exhorté les fidèles musulmans à poursuivre le respect des préceptes du Coran et de la Sunna manifestement bien observés durant le mois béni de Ramadan.

S'exprimant au sujet du développement économique et social de la région de Sédhiou, imam Dramé a d'abord félicité le tout nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avant de solliciter son gouvernement à engager l'industrialisation de la région de Sédhiou en vue de la valorisation des produits de cru et la fabrication de carreaux du fait de la disponibilité de la matière première régulièrement convoyée à Thiès. Ce qui, selon lui, va générer de l'emploi chez les jeunes.

Le guide religieux les a aussi exhortés à poursuivre le processus de désenclavement de la région avec notamment le pont de Témento. Présent à la prière, l'honorable député Mouhamed Ayib Daffé souscrit à cette vision et s'engage à porter le plaidoyer « après une élection qui s'est très bien déroulée et qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême de l'Etat du Sénégal et à ses côtés le Premier ministre Ousmane Sonko.

Je sollicite les prières de tout un chacun pour qu'ils réussissent leur mission. Et dans cela, que la région de Sédhiou se retrouve également dans les investissements », fait-il observer de prime abord. Et de poursuivre ; « c'est en cela que je rejoins l'imam Boubacar Dramé et en ma qualité de député pour m'engager à porter le plaidoyer à donner corps à ces attentes que sont l'implantation des unités industrielles pour valoriser le potentiel local et créer de l'emploi. Dans un tout autre registre, le désenclavement de la région notamment avec le pont de Témento qui va relier le département de Goudomp à sa capitale régionale, Sédhiou », explique le parlementaire Mouhamed Ayib Daffé, fils de l'ancien député-maire de Sédhiou le professeur Balla Moussa Daffé. Comme à l'accoutumée, ce fut ensuite des moments de sympathie et de pardon mais surtout de prières mutuellement formulées pour la paix, la prospérité et le bien-être pour tous.