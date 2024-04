Angola: Renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine à Bié

Cuito — Le Service de Migration et Etrangers (SME) de Bié entend renforcer les mesures de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine, afin de garantir l'intégrité territoriale et la paix dans le pays.

C'est ce qu'a déclaré le directeur provincial du SME-Bié, le commissaire Aristides Luís Teixeira da Costa, qui s'exprimait à l'ouverture des journées de commémoration du 48ème anniversaire de cette institution, qui sera célébré le 19 avril prochain.

Le responsable a souligné que l'immigration illégale, motivée par l'exploration illégale des diamants, représente un danger pour la stabilité politique et économique du pays, d'où la nécessité de créer une nouvelle dynamique pour la combattre.

Il a considéré que la mobilité des citoyens étrangers dans cette partie du pays était fluide, en raison de l'exploration artisanale des diamants qui a lieu dans la plupart des municipalités de Bié.

Parmi les localités où l'incidence de l'exploration de diamants est la plus élevée figurent les municipalités de Lúbia et Dando, dans la municipalité de Nharea, Calussinga et Cassumbi (Andulo), Soma Kuanza et Mutumbo (Chitembo) et dans certaines zones isolées des municipalités de Cuemba et Camacupa.