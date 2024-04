Madagascar: Santé infantile - Une baisse du taux de malnutrition chronique

Un restaurant des bébés ou « Hotelin-jazakely » ouvre ses portes à Namontana. Les enfants de moins de cinq ans peuvent s'y nourrir.

Actuellement, le taux de malnutrition chronique à Madagascar atteint 39,8 %. Les enfants souffrant de ce problème risquent des altérations du développement cérébral, un affaiblissement du système immunitaire et des performances scolaires réduites.

La mise en place de l'Hôtelin-Jazakely à Namontana permet aux enfants de 0 à 2 ans et de 2 à 5 ans de consommer sur place des produits locaux fortifiés. Le directeur général de Nutri'zaza, Mandresy Randriamiharisoa, déclare : « Chaque jour, seize mille enfants consomment du Koba Aina dans les restaurants pour bébés à travers Madagascar. Nous avons observé une baisse du taux de malnutrition chronique. Il y a quatre ans, ce taux était de 44 %, et actuellement, il est à 39,8 %. Cependant, de nombreux acteurs ont contribué à cette réduction. La prévention de la malnutrition chronique nécessite une amélioration de l'alimentation, un meilleur accès aux soins de santé et des interventions ciblées telles que la supplémentation en micronutriments. »

L'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, ajoute que l'installation de ce restaurant pour bébés est une réponse à la sous-nutrition dans le pays. De son côté, le président de la Délégation spéciale d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, note que la Commune Urbaine d'Antananarivo assurera la donation de terrain ainsi que la facilitation des démarches administratives. Sans plus attendre, l'installation d'autres infrastructures de ce type débutera la semaine prochaine pour les autres arrondissements.

%

Multiples facettes

Cette initiative s'inscrit toujours dans l'objectif de réduire le taux de malnutrition chronique. Le restaurant pour bébés est un lieu aux multiples facettes, essentiel dans la vie sociale du Fokontany. Un endroit où les parents peuvent échanger sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Il offre divers services sociaux tels que des formations techniques pour les aide-ménagères et les nourrices, ainsi qu'un pôle d'orientation professionnelle. Il propose également des ateliers ludiques comme des animations autour du livre, et un espace d'accompagnement pour toute la famille, offrant un soutien psychosocial, une assistance scolaire, un centre d'écoute et d'éveil des enfants.

L'installation de l'Hôtelin-Jazakely à Madera Namontana s'inscrit dans le cadre d'un vaste partenariat entre l'entreprise sociale Nutri'zaza, la Commune Urbaine d'Antananarivo, financé par l'Agence Française de Développement dans le cadre du projet Aintsoa et accompagné par l'ONG Gret pour une durée de 5 ans. Le directeur général de Nutri'zaza a annoncé hier que son équipe prévoit de construire soixante autres Hôtelin-Jazakely à travers Madagascar. Environ quarante-et-un restaurants pour bébés sont actuellement opérationnels.