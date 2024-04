Madagascar: Entreprise - La formation professionnelle développe le capital humain

Le Fonds malgache de formation professionnelle (FMFP) annonce la célébration de son cinquième anniversaire, hier au Radisson Blu Ankorondrano, marquant un jalon important dans son engagement à renforcer le développement du capital humain à Madagascar.

Des réalisations tangibles. Concrètement, depuis sa création en 2019, le FMFP a octroyé plus de 42 milliards d'ariary de financements à travers des projets de formation dans vingt-six régions de Madagascar, permettant à plus de soixante-dix-sept mille salariés, dont 49 % de femmes, d'acquérir des compétences recherchées par le marché du travail. Cet impact tangible s'est traduit par une meilleure compétitivité des entreprises et une contribution significative à la croissance économique du pays.

Loin de se limiter aux entreprises cotisantes, le FMFP a déployé un engagement sans faille envers l'inclusion, en finançant des formations de qualité pour les acteurs du secteur informel regroupés sous le guichet type Équité, avec plus de trente-cinq mille personnes formées dans le secteur informel en 5 ans. Micro-entreprises, petites et très petites entreprises, travailleurs précaires, peu ou pas qualifiés, et jeunes en situation d'apprentissage informel ont ainsi pu bénéficier de cette montée en compétences indispensable.

Ces cinq dernières années ont été marquées par des défis, notamment la pandémie de Covid-19. Cependant, le FMFP a su s'adapter et se développer, accomplissant des résultats remarquables dans la période post-crise.

« Cela fait donc 5 ans que nous oeuvrons ensemble pour garantir la pérennité du FMFP en tant qu'acteur stratégique de la formation professionnelle à Madagascar, avec un mode de gestion qui nous a permis de veiller à ce que la vocation du fonds soit toujours en accord avec les besoins réels des entreprises et des salariés», a déclaré le président du Conseil d'Administration du FMFP, Jean Michel Ramaroson. En mentionnant également que «... le modèle FMFP est une référence en Afrique pour la création de fonds similaires, en étant membre du réseau africain des fonds de formation professionnelle (RAFPRO) depuis 2022. »