Maroc: Tanger - Interpellation d'un individu pour possession de 5 kg de cocaïne et saisie d'importantes sommes d'argent provenant du trafic de drogue

Tanger — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont réussi, vendredi matin, à saisir cinq kilogrammes de cocaïne et d'importantes sommes d'argent provenant du trafic illicite de drogue et de psychotropes.

Les enquêtes et investigations menées dans cette affaire ont abouti à l'interpellation d'une personne impliquée dans des affaires de drogue, en possession de cinq kilogrammes de cocaïne et d'une voiture soupçonnée d'être utilisée à des fins de transport et de trafic de drogues, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les perquisitions continues dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d'importantes sommes d'argent d'environ 8,5 millions de dirhams et d'un autre montant en monnaie européenne, qui pourraient être le butin du trafic de drogues dures, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et investigations se poursuivent dans le but d'interpeller les autres individus impliqués dans cette affaire.