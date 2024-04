Madagascar: Élections législatives - Des candidats repêchés par la CENI

Les quarante-huit heures des candidats se sont écoulées et la Ceni publiera la liste des repêchés et des recalés, aujourd'hui. Paul Bert Rahasimanana et Narson Rafidimanana figurent parmi les repêchés.

Repêchés. C'est la situation pour les deux députés et candidats à leur propre succession, Paul Bert Rahasimanana et Narson Rafidimanana, lorsque la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a validé leurs candidatures après qu'elles ont été rejetées par les Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec). Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la Ceni, déclare que « les deux candidats ont déjà été notifiés de notre décision. Ils ont été repêchés. »

Le délai des quarante-huit heures pour que les candidats complètent les pièces manquantes de leurs dossiers était épuisé hier à dix-sept heures. Selon les informations provenant de l'organe de préparation des élections, trente-neuf dossiers de candidature ont été reçus. La plupart d'entre eux concernent des compléments de dossiers. La situation fiscale, notamment l'état 211 bis, reste la pièce qui pose problème aux candidats et qui retarde le dépôt auprès des responsables.

Selon des indiscrétions provenant d'Alarobia, la candidature de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, serait également repêchée. Cependant, aucune communication n'a été faite pour confirmer si elle a été notifiée ou non par la Ceni.

Redressement fiscal

Avec Rossy et le député d'Antanifotsy, Rina Randriamasinoro, secrétaire général du TIM et candidat dans le district de Tana IV, a également été repêché par la Ceni. Hier, il explique qu'il a également rencontré des difficultés concernant l'état 211 bis, mais finalement, la Ceni a accepté sa candidature. Il annonce également que deux autres candidats du TIM ont été repêchés. Trois autres ont néanmoins dû se retirer pour des raisons indépendantes de leur volonté. Avec le repêchage du député Paul Bert Rahasimanana et de Rina Randriamasinoro, le district de Tana IV promet une grande bataille le 29 mai prochain.

Soava Andriamarotafika annonce également le rétablissement de la candidature de Louis Joseph Ratoarimavo, dit Ranary, issu du Firaisankina pour le district d'Ihosy. Avec lui, un autre candidat indépendant pour le district d'Antsirabe II.

Rivo Rakotovao, président national du HVM, a fustigé hier des manoeuvres douteuses visant à éliminer des candidats. Il explique que des redressements fiscaux de dernière minute sont intervenus et ont empêché des candidats, pour la plupart des opérateurs économiques, de participer à la course à Tsimbazaza.

Il est à noter que la Commission électorale publie la liste des candidats retardataires repêchés ou recalés. Avec les trente-neuf dossiers en attente, le rapporteur général de l'organe annonce que certains seront repêchés et d'autres recalés. La seule raison valable pour les recalés est que leurs dossiers sont incomplets. Sinon, la Ceni a le devoir de rétablir les candidats qui remplissent les conditions préétablies. Pour ceux qui seront recalés, les textes prévoient un dernier recours au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) pour faire appel à la décision de la Ceni. L'institution d'Ambohidahy devrait donner une réponse dans les vingt-quatre heures qui suivent.