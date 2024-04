Madagascar: Art contemporain - Sylvain Subervie crée sa bouteille géante

Sylvain Subervie, artiste français, ouvrira les portes de son atelier à Antanetibe Ilafy les 19 et 20 avril pour présenter sa dernière oeuvre intitulée « Embouteillage : la plus grande bouteille en fer forgé au monde ».

Dans l'effervescence artistique de Madagascar, une collaboration transcontinentale entre l'artiste sculpteur français Sylvain Subervie et une équipe locale a abouti à la création d'une oeuvre phénoménale « Embouteillage : la plus grande bouteille en fer forgé au monde ». Après trois mois d'efforts acharnés dans son atelier d'Antanetibe Ilafy, Sylvain Subervie dévoile son chef-d'oeuvre, une bouteille de vin de Bourgogne mesurant 9 mètres de hauteur, 2m10 de diamètre et pesant 3 tonnes. Ce monument artistique sera exposé lors de deux journées portes ouvertes exceptionnelles les 19 et 20 avril à Creasud Antanetibe Ilafy.

Une opportunité unique pour le public malgache de contempler cette oeuvre monumentale et d'explorer l'univers créatif de l'artiste.

« J'aime présenter mes oeuvres au grand public pour me développer et avant d'exporter l'embouteillage à Bionic Wines à Walla Walla Washington, c'est bien de le montrer aux nationaux avant tout », déclare Sylvain Subervie lors de sa rencontre avec la presse hier dans son atelier. «Embouteillage» tire son inspiration de l'opération technique de l'embouteillage du vin, associée à l'embouteillage routier récurrent de Saint-Tropez, tissant ainsi un lien entre la gastronomie, l'oenologie et l'art.

Autodidacte et polyvalent

Cette création monumentale n'est pas le premier exploit artistique de Sylvain Subervie à Madagascar. Depuis son implantation en 1992, l'artiste a enrichi le paysage artistique malgache avec des oeuvres remarquables telles que les « Guerriers Boucliers » devant le Carlton Anosy en 1995, ou encore une sculpture monumentale de poissons devant la Mairie Analakely en 2014. Une autre exposition s'est tenue devant la Gare Soarano, mettant en vedette un immense poisson de 6 mètres de long.

En plus de ses nombreuses manifestations en ville, l'artiste a également exposé d'autres bouteilles de vin à Bourgogne, Bordeaux, à la Cité des vins de Beaune et d'autres oeuvres à l'étranger. Subervie, âgé de 74 ans, autodidacte et polyvalent, trouve en Madagascar son lieu d'expression artistique. « Avant j'étais un agent général à la mode en France, mais à partir de 1992, je me suis installé à Madagascar et j'y ai trouvé mon lieu de parole qui me permettait d'exprimer ce qui était au profond de moi. C'est ici, à Creasud, que j'ai décidé de donner vie à cette grande bouteille de vin en fer forgé, bénéficiant des compétences et des talents disponibles localement. J'ai conçu le concept, mais ce sont mes équipes qui ont réalisé l'oeuvre dans sa totalité », confie-t-il. L'équipe envisage même de soumettre cette bouteille monumentale au Guinness World Records, une reconnaissance internationale qui est actuellement en cours de négociation.