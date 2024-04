Congo-Kinshasa: Beni - La MONSUCO dément avoir doté les rebelles du M23 des véhicules

La Mission de l'ONU en RDC a démenti vendredi 12 avril les informations, qui circulent sur les réseaux sociaux, parlant de l'abandon sur place de plusieurs véhicules opérationnels, au profit des rebelles du M23, en quittant momentanément sa base de Rwindi dans le territoire de Rutshuru.

Le responsable de l'information publique de la MONUSCO à Beni, Jean Tobie Okala, a précisé :

« Aucune donation n'a été faite. Les véhicules laissés sur place sont des épaves non fonctionnelles. Toutes les armes, munitions, équipements spécialisés, y compris les communications et la surveillance, les véhicules et les générateurs en état de marche, ont été retirés avec succès de bases de Rwindi et de Nyanzale ».

Selon lui, seuls les quelques véhicules mécaniquement inaptes/immobiles et des générateurs inutilisables et des magasins d'autosuffisance inutilisables ont été laissés sur le site en raison de contraintes de temps et de l'indisponibilité d'une capacité de levage adéquate.

C'est depuis quelques jours que la MONUSCO a quitté momentanément sa base de Rwindi dans le territoire de Rutshuru afin de renforcer les efforts dans d'autres zones sensibles de la province à la suite d'une demande du Gouvernement congolais.