Seychelles: Le pays et Cuba s'associent dans de nouveaux échanges d'art, de musique et de patrimoine

L'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles (SNICHA) et le Centre national des écoles d'art de Cuba ont convenu de faciliter les échanges mutuels entre les deux pays dans les domaines de l'art, de la musique et de la préservation du patrimoine.

Cela se fera à travers un accord culturel récemment signé qui établit également la base du développement de la coopération dans le domaine de l'éducation artistique, un domaine d'un grand intérêt pour les deux parties.

L'accord a été signé par le secrétaire général du SNICHA, David André et l'ambassadrice de Cuba aux Seychelles, Martha Hernández Caneiro, au nom du Centre national des écoles d'art de Cuba.

La signature a eu lieu vendredi 12 avril, jour du 46e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les Seychelles et Cuba.

L'accord prévoit une coopération académique et culturelle entre étudiants, professeurs et spécialistes, avec des opportunités de visites et de rencontres programmées dans les écoles d'art des deux pays, des cours de formation complets et des cours de formation courte dans différentes disciplines à Cuba.

Cela comprendra également la promotion et la participation des étudiants à des festivals et autres événements qui enrichissent leur formation académique et l'échange d'informations, de matériels spécialisés et audiovisuels.

%

L'accord a été signé par le secrétaire général du SNICHA, David André et l'ambassadrice de Cuba aux Seychelles, Martha Hernández Caneiro. (Seychelles News Agency)

La coopération culturelle peut être étendue à des domaines tels que la conservation, la restauration et la préservation du patrimoine culturel, ainsi que la coopération entre nos bibliothèques et nos archives nationales, entre autres.

M. Andre a déclaré : « Cet accord présente de nombreux avantages, par exemple, prenons l'éducation musicale ; les Seychelles ont besoin d'instructeurs à l'École de musique et Cuba a des personnes possédant cette expertise. Nous pouvons aussi avoir des Seychellois qui peuvent aller se former là-bas. C'est un échange mutuel.

Il a confirmé que l'un des premiers projets concrets de cet accord est que l'École de musique des Seychelles bénéficiera bientôt d'un groupe d'instructeurs cubains.

De son côté, Mme Caneiro a déclaré : "C'est un moment opportun pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Nous voulons promouvoir la riche culture créole de Cuba. Ce sera une bonne chose pour Cuba car nous devons également connaître les Seychelles. "

Elle a ajouté : « De notre côté, je sais que nous avons une très grande attente pour le début de cet accord. Par exemple, nous avons la Biennale de La Havane à la fin de l'année et nous essayons de trouver un accord pour que certains artistes seychellois aillent à Cuba. Ce sera une très bonne occasion de montrer l'art et la culture des Seychelles.

Mme Caneiro a déclaré : « En juillet, nous organisons également un autre événement : le Festival des Caraïbes, auquel les pays de culture créole peuvent participer. Tous les deux ans, nous organisons également un festival pour les jeunes danseurs qui comprend une formation et des présentations, ce qui offre de nombreuses opportunités pour l'art des Seychelles soit exposé à Cuba."