Liberia: Agro-industrie- Création d'un comité d'enquête sur le caoutchouc

Peut-on exporter du caoutchouc brut ou que du caoutchouc transformé la question fait débat au sein de la filière depuis quelques mois et surtout depuis que l’ancien président du Liberia, George Weah, a pris l’année dernière un décret imposant un moratoire sur l’exportation de caoutchouc naturel non transformé du Libéria. Rapporte commodafrica. com

Le président Joseph N. Boakai, a ainsi décidé la formation d’un comité d’enquête multi-agences pour enquêter sur les questions entourant l’exportation de caoutchouc naturel non transformé.

Le comité est composé du ministre de l’Agriculture Alexander Nuetah en tant que président, ainsi que du ministre du Commerce et de l’industrie Amin Modad et du ministre de la Justice N. Oswald Tweh. Le président de la Commission nationale des investissements, Jeff Blibo, et le conseiller économique principal Sahr Johnny en sont membres, indique un communiqué de la présidence. Le Président a noté qu’il attachait la plus grande urgence à ce processus et a demandé au comité de fournir un rapport détaillé une fois l’enquête terminée.