Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye s'engage à ce que 'l'accès à l'eau et à l'assainissement ne soit plus un luxe'

Diamniadio — Le nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, se dit engagé à faire en sorte que l'accès à l'eau et à l'assainissement ne soit plus un luxe au Sénégal.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur et au service des Sénégalais, et faire en sorte que l'accès à l'eau et à l'assainissement ne soit plus un luxe pour eux", a-t-il déclaré à l'occasion de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Serigne Mbaye Thiam.

Il a promis, après des visites dans les différents départements de son ministère, d'aller à la "rencontre directe" des populations, afin de "recueillir leurs préoccupations et ainsi mettre en place des actions qui puissent véritablement améliorer leur quotidien".

Se disant "conscient de la responsabilité et de la lourde tâche" qui l'attend, M. Dièye a salué "le travail de qualité" abattu par son prédécesseur à la tête de ce département ministériel.

"Les efforts soutenus et constants déployés en matière d'accès aux services d'eau et d'assainissement, ainsi que la mobilisation des ressources conséquentes pour suivre le rythme d'expansion démographique et de croissance des activités économiques, ont permis de réduire drastiquement les écarts entre les zones urbaines et le milieu rural, conformément au principe d'équité territoriale et sociale (...)", s'était auparavant félicité Serigne Mbaye Thiam.

Le ministre sortant a aussi indiqué avoir laissé à son successeur quelque "41 projets structurants" identifiés et évalués, dont une partie a déjà été financée à hauteur de 1852 milliards de francs CFA.