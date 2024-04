Sénégal: Khady Diène Gaye promet de 'garantir' l'accès des jeunes aux opportunités offertes par la culture

Dakar — La nouvelle ministre en charge de la Culture, Khady Diène Gaye, s'est engagée, vendredi, à promouvoir la diversité culturelle et à garantir l'accès des jeunes aux opportunités offertes par le secteur.

"Je m'engage à soutenir les institutions culturelles, à promouvoir la diversité culturelle et à garantir l'accès à la culture et aux opportunités qu'elle offre aux diverses composantes de notre pays, notamment aux jeunes", a-t-elle déclaré.

Mme Gaye intervenait lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur à la tête de ce département ministériel, Aliou Sow.

Le passage de témoin a eu lieu en présence du secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr.

"[...] je compte impulser une dynamique positive aux industries créatives et culturelles, pour en faire des véritables vecteurs de création d'emploi et de richesse, en particulier pour les jeunes, aussi bien dans le cinéma et l'audiovisuel, les arts visuels, les arts vivants que dans le patrimoine", a-t-elle notamment indiqué.

Selon Khady Diène Gaye, si elles sont bien accompagnées et encadrées, les entreprises peuvent offrir, non seulement des contenus culturels de qualité, mais aussi renforcer le tissu économique, la promotion de l'identité et le rayonnement culturel du pays.

"Nous devons veiller à préserver notre patrimoine culturel, à protéger nos traditions et nos arts, mais aussi à soutenir et à encourager notre inventivité, notre génie créateur", a-t-elle exhorté.

En investissant dans les industries créatives et en préservant le patrimoine culturel, dit-elle, le pays peut non seulement stimuler la création d'emplois, mais aussi encourager l'entrepreneuriat, pour offrir des perspectives aux jeunes générations.

"C'est pourquoi je compte, grâce aux différents instruments financiers existant dans le département, soutenir, de manière inclusive et dans son intégralité, la chaîne de production de nos entreprises culturelles et accompagner les efforts de structuration et de professionnalisation du secteur", a-t-elle promis.