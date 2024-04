Algérie: Des pluies sur plusieurs wilayas de l'Est et du Sud-Est du pays jusqu'à samedi soir

ALGER — Des chutes de pluies avec des quantités estimées entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm, affecteront plusieurs wilayas de l'Est et du Sud-Est du pays, vendredi et samedi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Le BMS concerne les wilayas d'El Oued, Touggourt, le Nord d'Ouargla et El M'ghair, avec des quantités de pluies estimées entre 50 et 60 mm, durant la validité de ce bulletin qui court jusqu'à 23h00 de ce vendredi, précise la même source.

Les pluies affecteront également les wilayas d'Ouled-Djellal, le Sud de Djelfa, le Sud de Laghouat, Ghardaïa et Nord d'El Menéa, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 50 mm et ce, du vendredi à 18h00 à samedi à 18h00 au moins.

Les pluies concernent également les wilayas d'El Oued, Touggourt, le Nord d'Ouargla et El M'ghair où les quantités estimées seront de 40 à 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm, de vendredi à 06h00 à samedi à 18h00 au moins.

Il en est de même pour les wilayas d'Oum El-Bouaghi, Tébessa, Khenchela, l'Est de Batna et Biskra où les quantités de pluie estimées seront entre 20 et 40 mm, durant la validité de ce bulletin qui s'étale jusqu'à 21h00 de ce vendredi.