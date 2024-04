Sénégal: Liaison Maritime Dakar-Ziguinchor - Le navire Aline Sitoé a accosté mercredi au port de Ziguinchor

Le bateau « Aline Sitoé Diatta » qui a repris, ce mardi 9 avril, à 20 heures, la traversée vers la Casamance, a accosté au port de Ziguinchor le lendemain vers 11 h30 minutes avec plus de 200 passagers. Une reprise des liaisons maritimes qui fait renaître de l'espoir.

ZIGUINCHOR- Du rêve à la réalité ! L'attente a été longue. Elle a duré neuf mois, portant un coup dur à l'économie de la Casamance. Ce mercredi, à 11 h 27 mn, on entend le sifflement du navire « Aline Sitoé Diatta ». Une première depuis juin 2023. De loin, dans les eaux du fleuve Casamance, on contemple « la reine Aline Sitoé » qui avance tout doucement vers le port de Ziguinchor. En cette matinée de la fête de la Korité, i

l n'y a pas eu une grande ambiance dans cette plateforme portuaire. En revanche, le bonheur se lisait sur les visages de ceux-là qui étaient venus constater de visu l'arrivée du bateau. Quelques minutes plus tard, le navire, complètement repeint, s'immobilise au port de Ziguinchor. Parmi les 200 passagers qui étaient à bord, Abdou Badji. Il a effectué cette traversée pour venir passer la fête de l'Aïd El-Fitr en famille. Large sourire aux lèvres, casquette bleue sur la tête, il laisse transparaître sa joie. « Je n'ai pas les mots pour qualifier ce que je ressens quand j'ai foulé le sol du port de Ziguinchor », déclare-t-il, impatient d'aller retrouver sa famille.

Reprise imminente de l'activité économique

Fatoumata Coly est une femme qui s'active dans la transformation des produits locaux. Ce mardi, en compagnie de plus de 200 autres passagers, elle a effectué le voyage vers Ziguinchor avec le ferry. À sa descente du bateau « Aline Sitoé Diatta », elle pense déjà à la prochaine étape : reprendre rapidement ses activités à l'arrêt depuis l'arrêt des rotations. Elle dit ne pas croire à ce qui vient de se concrétiser. « Quand je quittais Dakar ce mardi, je pensais être dans un rêve. Je viens de me rendre compte que c'est une réalité. Tout est bien qui finit bien.

Maintenant, je peux reprendre tranquillement mes activités », soupire cette femme « aux 12 métiers », impatiente de pouvoir écouler ses produits à Dakar. Sabrina, une touriste française, était également du voyage. Cette Marseillaise qui vient au Sénégal pour la première fois affirme que la première traversée du bateau « Aline Sitoé Diatta » vers Ziguinchor s'est déroulée dans des conditions optimales. « Le voyage s'est très bien passé, avec des agents très accueillants. J'ai trouvé le bateau très confortable. On sent beaucoup de paix. Les gens peuvent venir parce que, ce pays est très agréable. Je suis là pour le travail. Mais, avant tout pour la fête de Korité. J'ai bien aimé ce voyage », soutient, dans l'allégresse, Sabrina. « Ce voyage inaugural s'est passé dans de bonnes conditions. Le bateau nous manquait beaucoup », appuie Mouhamed Diaïté, un autre passage et artiste de formation.

La satisfaction des autorités portuaires

Le voyage inaugural du navire « Aline Sitoé Diatta » a fait des heureux dans les rangs des passagers, mais également des autorités portuaires. Selon Abdou Karim Diarra qui a conduit la délégation de la Direction générale du port autonome de Dakar, le trajet s'est déroulé dans les règles de l'art. « Nous venons d'accoster au port de Ziguinchor après pratiquement dix mois d'arrêt. Il y a trois semaines de cela, la Direction générale du port de Dakar, en partenariat avec le Cosama, a fait un voyage avec « Diambogne » pour préparer cette reprise. Un important travail de balisage a été fait. Cela a permis, aujourd'hui, au bateau d'accoster tranquillement au port de Ziguinchor, dans des conditions techniques de sécurité et de sûreté portuaires. Et le trajet a été maîtrisé », se félicite M. Diarra.

De son côté, la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor, Marième Diaw, précise que le navire « a fait un très bon trajet avec plus de 200 passagers et un fret de plus de 50 tonnes ». Pour rappel, les liaisons maritimes entre Dakar et Ziguinchor ont été suspendues en juin 2023, à la suite des violentes manifestations ayant éclaté dans la région de Ziguinchor. D'après des responsables de la Chambre de commerce, les pertes économiques occasionnées par la suspension des rotations sont estimées à, au moins, un milliard de FCfa.