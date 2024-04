Gabon: Le Chef de l'Etat visite le Centre National de Recherche Agronomique de Yopougon

Abidjan, le 12 avril 2024-En séjour à Abidjan en République de Côte d'Ivoire où il est arrivé hier dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le Président de la Transition, Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué ce jour, en compagnie des autorités gabonaises et ivoiriennes, la visite du Centre National de Recherche Agronomique situé dans la commune de Yopougon.

Créé en 1998 suite à la fusion de plusieurs instituts de recherche agronomique spécialisés et, présent sur toute l'étendue du territoire ivoirien, le Centre National de Recherche Agronomique sert de conseil à l'État ivoirien en matière de développement agricole d'une part, et met place des technologies au bénéfice des producteurs, d'autre part.

Le CNRA vise ainsi l'accroissement et l'adaptation des innovations technologiques en milieu rural de façon durable, de la production et de la productivité dans les domaines agricole et agro-industriel par des recherches sur les productions végétales animales et forestières,ainsi que les systèmes de conservation et de transformation entre autres objectifs. A ce titre, le modèle piloté par le CNRA est le moteur du développement agricole de la Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, le Chef de l'État s'est rendu à la Centrale d'Azito, l'une des plus importantes en matière de production d'électricité de Côte d'Ivoire. Entrée en service en 1999, la Centrale thermique ivoirienne produit de l'électricité grâce au gaz et vient ainsi accroitre la capacité nominale de production d'électricité de la Cote d'Ivoire. Elle permet donc de répondre pleinement aux besoins d'électricité pour soutenir l'agriculture, la création de zones industrielles et tous les secteurs d'activités.

C'est donc dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud que le Chef de l'État est venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne tant sur le plan énergétique qu'agricole afin de combler le déficit dans ces domaines au Gabon.