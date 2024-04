Gabon: Formation des Femmes Médiatrices en Leadership sur la Négociation et la Médiation

Les membres du Réseau National des Femmes de Paix du Gabon (RENFEM-GA) ont bénéficié d'une session de formation de quelques heures sur le thème : « Leadership : Négociation et Médiation », en prélude à la Célébration de la Journée Nationale de la Femme, le 17 avril 2024. C'était ce jeudi, 11 avril 2024 au siège de la Représentation pour l'Afrique Centrale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (REPAC/OIF).

Se former tout au long de sa carrière est une nécessité dans la vie de chaque individu en société. Se former, permet de s'adapter aux différentes évolutions. Ces évolutions peuvent être sociale, économique, politique, environnementale, leadership, négociation et médiation ... C'est le cas des membres du Réseau National des Femmes de Paix du Gabon (RENFEM-GA) qui ont bénéficié d'une session de formation sur le thème : « Leadership : Négociation et Médiation. »

Le Dialogue National Inclusif (DNI), qui se tient depuis le 02 avril au stade d'Angondjé, constitue l'une des phases importante de ce processus. Prévu s'achever le 30 avril 2024, les participants au Dialogue ont un mois pour refonder les Institutions et penser le Gabon nouveau, plus juste et plus inclusif pour tous.

C'est dans ce contexte que les partenaires au développement, notamment l'Organisation Internationale de la Francophonie, a commis, le Dr Said Abass Ahamed, Expert International en Médiation et dialogue politique, pour une mission d'observation du DNI.

%

Cette initiative du RENAFEM-GA s'inscrit dans le cadre de son programme d'activités qui met un focus sur la formation et la capacitation des femmes. Cette formation était l'occasion d'identifier les principaux obstacles à l'éclosion du leadership des femmes gabonaises. En plus des pesanteurs socio-culturelles, du manque de formation, d'accompagnement, des mentalités, de l'absence d'autonomisation etc., la principale barrière, en Afrique en général, demeure la crise de l'initiative.

Toutes les personnes qui se sont distinguées à travers le monde ont dû prendre des initiatives, sortir de leur zone de confort et dépasser leurs limites. C'est ce que les femmes doivent faire et ne pas attendre qu'on vienne les chercher. « Si certaines l'ont fait, à l'exemple d'Ellen Johnson, de Leymah Gbowee, vous pouvez aussi le faire », a affirmé le formateur.

D'autres astuces et conseils ont été partagés en matière de négociation, à savoir : l'écoute active ; interroger son interlocuteur pour obtenir le maximum d'informations ; parler en s'interrogeant ; faire une autocritique après chaque intervention ; avoir la posture qui sied ; connaitre la psychologie de son interlocuteur ; être suffisamment informé sur les points et questions qui seront abordés etc.

A l'issue de cette session, les femmes se sont dites satisfaites de la qualité et de la pertinence des informations reçues et ont exprimé le besoin d'en avoir d'autres, qui pourraient s'étendre sur plusieurs jours.

Il faut noter que plusieurs recommandations ont été émises. Il s'agit de :

- Identifier cinq (5) thématiques dans lesquelles les femmes médiatrices souhaitent être formées ;

- Créer des groupes pour mettre en oeuvre des projets agricoles pour sortir de la précarité et contribuer au développement économique (ex. du projet une famille 50 ruches à Madagascar) ;

- Identifier dans la société des besoins auxquelles les femmes peuvent répondre en créant de la valeur ;

- Organiser un voyage d'observation et d'études des femmes au Rwanda, qui est un modèle en Afrique en matière de droits de femme et de parité dans les sphères décisionnelles.

Il faut rappeler à toute fin utile que le Gabon est engagé depuis le 30 août 2023, dans une transition politique conduite par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI),qui s'est donné pour principale mission, de restaurer les institutions. Les grandes étapes de ce processus ont été déclinées dans le chronogramme de la Transition.

.