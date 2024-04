Congo-Brazzaville: Littérature - La première édition 'Les plumes de Pointe-Noire' réunit huit écrivains

Coorganisée par l'association Ici c'est Pointe-Noire du Congo et l'association Monik'Art de France, la première édition de l'évenement culturel Les plumes de Pointe-Noire, espace destiné à mettre en lumière les jeunes écrivains de la ville, s'est tenue le 10 avril à l'Espace culturel Yaro, avec comme invité d'honneur le conteur congolais Jorus Mabiala.

Atelier d'écriture, lecture des écrits, jeux littéraires, lecture publique des compositions personnelles, présentation d'auteurs et de leurs ouvrages ont été les activités retenues pour la première édition Les plumes de Pointe-Noire. Cette rencontre littéraire s'est avérée un moment d'écriture, d'imagination et de créativité qui a réuni huit écrivains de la place. Ceux-ci ont participé aux différentes activités ponctuées de moments de silence en vue de laisser place à l'inspiration leur permettant de trouver les mots pour traduire leur pensée.

Les écrivains ont aussi participé aux jeux littéraires tels celui du panier à mots consistant à y piocher un bout de papier et de dire ce que le mot qui y est inscrit signifie. Ou encore le jeu d'écriture sur différents thèmes (l'amour, la joie et autres) qui a donné lieu à différentes inspirations et interprétations. Ce jeu a été suivi de la lecture des textes par leurs auteurs. «Un mot peut avoir plusieurs significations, il peut nous ramener à un moment de notre vie. Les mots sont présents dans notre vie quotidienne. Ils unissent, font pleurer, rêver, voyager, réjouir. Nous les utilisons pour exprimer nos pensées, nos émotions», a expliqué Divine Souka, responsable de Monik'Art. Il a animé les différentes activités avec Louisiane Mandzanga, chargée de la communication de Ici c'est Pointe-Noire.

%

L'évenement qui a mis à l'honneur les mots, la langue et la plume (symbole de l'écriture) a été un moment d'évasion et de gaieté pour le public qui a découvert des talents que Pointe-Noire regorge en littérature, à travers de beaux et pertinents textes qui ont été produits sur place. Signalons que bon nombre d'écrivains ayant pris part à ce rendez-vous culturel ne sont pas connus du public.

Cela a donc été une belle occasion pour ceux-ci de présenter leurs oeuvres disponibles sur le marché du livre. « Nous étions tous réunis pour partager ce moment culturel où nous avons redécouvert la richesse et le pouvoir de la langue», a confié Louisiane Mandzanga, écrivaine et passionnée des mots. Saluant et encourageant l'initiative, le conteur Jorus Mabiala, invité d'honneur, a aussi pris part aux différentes activités.

Notons que l'association Ici c'est Pointe-Noire se consacre à la promotion et au rayonnement de la culture congolaise, en général, et de Pointe-Noire, en particulier. Elle a déjà plusieurs initiatives à son actif et a participé à des grands événements sous son label. Quant à l'association Monik'Art, qui est basée en France, elle oeuvre pour la promotion de l'art sous toutes ses formes en valorisant les artistes et leurs talents, en favorisant l'accès à l'art pour tous et l'éveil artistique pour tous les publics.