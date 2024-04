Angola: L'Assemblée nationale condamne l'incident de Cuito Cuanavale

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a condamné vendredi l'incident survenu dans la commune de Longa, municipalité de Cuito Cuanavale, province de Cuando Cubango, où une délégation de l'UNITA a subi une attaque perpétrée par des criminels présumés, causant des blessés et des dégâts matériels.

Selon un communiqué, l'Assemblée nationale déplore ce qui s'est passé et appelle la population à respecter la coexistence pacifique, la paix sociale et les préceptes de l'Etat démocratique et de l'Etat de droit.

L'AN est un organe souverain pluriel dont la composition représente la volonté souveraine du peuple angolais, lit-on dans ce document.

Il ajoute que les députés démocratiquement élus représentent le peuple et, à ce titre, doivent mériter le respect et la protection de leur intégrité physique, le respect de la différence et de la diversité des opinions et des convictions.

La construction de la démocratie présuppose le renforcement des institutions, l'unité dans la diversité, le respect de la différence et la préservation de la paix durement gagnée de tous les Angolais, souligne le communiqué.

«Restons fermes dans la défense des principes et des valeurs, dans les actes de défense de la paix, de l'unité nationale et rejetons tous les actes qui révèlent une intolérance politique, religieuse et sociale, un langage de haine et de violence qui ne devraient pas avoir leur place dans un État de droit démocratique», précise ce document.

"Nous sommes convaincus que l'incident survenu aujourd'hui dans la municipalité de Cuito Cuanavale, province de Cuando Cubango, méritera l'attention voulue de la part des autorités compétentes, dont les auteurs devront être tenus responsables", conclut la note, manifestant sa solidarité avec les familles des victimes de l'incident.

