Angola: La présidente du Parlement discute de la coopération avec l'ambassadeur polonais

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a discuté vendredi, à Luanda, avec l'ambassadeur de Pologne en Angola, Jean Pawelec, des aspects liés au renforcement des relations parlementaires entre les deux pays.

Au sortir de l'audience, le diplomate polonais a déclaré à la presse avoir abordé avec la présidente du Parlement, des mesures qui puissent, de plus en plus, aider à développer et à renforcer les relations en établissant de contacts directs entre les hemicycles.

La rencontre qu'il a considérée comme une visite de courtoisie, a donné la priorité aux questions parlementaires, ajoutant qu'il existe plusieurs domaines qui pourront raffermir les relations, réitérant que son pays souhaite de renforcer des liens dans les domaines de l'énergie verte et de l'agriculture.

Jean Pawelec, sans fournir d'autres données sur cette intention, a également évoqué la possibilité d'une coopération entre les communautés d'affaires en termes de politiques publiques et administratives.

Selon le diplomate, il existe une bonne base pour que les projets visant à accroître les relations se concrétisent.

« Comme on le sait, la Pologne a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola, et peu de temps après, en 1976, nous avons ouvert notre ambassade en Angola. Ainsi, nous entretenons de bonnes relations et nous pensons qu'à l'avenir, nous pouvons avoir une excellente collaboration », a-t-il déclaré.

Selon lui, il existe peu d'activités commerciales polonaises en Angola, mais avec une présence significative dans le secteur de la construction.

Les relations politiques, diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Pologne ont commencé en 1976, avec la signature de l'Accord général de coopération économique, technique, scientifique et culturelle, qui a été renforcée par la déclaration sur le renforcement de l'amitié et de la coopération, du 24 avril 1997.

En février 2023, les deux pays ont signé, à Luanda, un accord juridique pour supprimer les visas dans les passeports diplomatiques, un instrument juridique visant à renforcer le développement des relations, en plus de faciliter la circulation et l'échange des délégations.