Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'efforce de créer un écosystème propice à l'entrée des jeunes entreprises sur le marché

<strong>Addis Ababa — Selon le ministère de l'innovation et de la technologie, le gouvernement éthiopien a mené des activités visant à aider les startups à entrer sur le marché de manière exponentielle en créant un écosystème propice.

Une exposition de trois semaines intitulée "Startup Ethiopia Exhibition" s'est ouverte lundi au Musée des sciences d'Addis-Abeba dans le but de favoriser les liens commerciaux entre les investisseurs et les startuppers, et d'identifier les moyens de leur apporter un soutien.

Des startuppers engagés dans divers domaines, notamment les technologies de l'information, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'industrie et la finance, participent à l'exposition.

Bayisa Bedada, ministre d'État chargé de l'innovation et de la technologie, a déclaré à l'ENA que le gouvernement menait des activités visant à aider les startups du pays à entrer rapidement sur le marché en créant un écosystème favorable.

Afin d'accélérer l'économie numérique, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques ont reçu une grande attention dans la politique éducative du pays.

L'expansion rapide des services numériques en ligne dans le pays joue un rôle positif dans l'augmentation du nombre de startups entrant sur le marché, a-t-il ajouté.

Selon le ministre d'État, des efforts sont en cours pour aider les startuppers à réussir en exploitant les opportunités existantes, conformément aux directives données par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Alors qu'une politique et un système de soutien ont déjà été mis en place, des cadres de soutien sont actuellement mis en oeuvre par le biais de plans à court, moyen et long terme, a déclaré M. Bayisa.

Le ministre est convaincu que les cadres de soutien mis en place dans le pays attirent également les start-ups d'autres pays.

"Les mesures prises par le gouvernement en termes de politique, de soutien et d'incitations sont importantes pour renforcer les startups non seulement dans le pays, mais aussi pour attirer les startups étrangères et les investisseurs internationaux.

Le gouvernement fait un effort concerté pour favoriser une atmosphère propice aux startups dans le pays en offrant des ressources essentielles, y compris le financement, l'espace de travail et l'assistance technique, a-t-il encore révélé.

Le ministre d'État a enfin souligné que les efforts seront intensifiés pour aider les start-ups à entrer sur le marché, car leur contribution à la création d'emplois, à la productivité dans l'agriculture, l'industrie et le tourisme, entre autres, est cruciale.

L'Éthiopie compte plus de 900 start-ups.