Ethiopie: L'UE s'engage à renforcer le partenariat avec l'Éthiopie - Ambassadeur Kobia

<strong>Addis Ababa — L'Union européenne (UE) a exprimé aujourd'hui sa volonté de renforcer son partenariat de longue date avec l'Éthiopie.

Lors d'un briefing avec les médias, l'ambassadeur de l'UE en Éthiopie, Roland Kobia, a révélé que l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial et la deuxième destination d'exportation de l'Éthiopie.

Le pays exporte 20 % de ses marchandises vers l'Europe, pour une valeur totale de 130 milliards de birrs, et des milliers de personnes ont ainsi pu bénéficier d'opportunités d'emploi.

Il a également expliqué que le portefeuille de coopération au développement de l'UE en Éthiopie est l'un des plus importants en Afrique et dans le monde.

Selon lui, l'UE fournit également une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays.

En outre, l'Union européenne s'est récemment engagée à verser 16 millions d'euros à la Commission nationale de réhabilitation (NRC) qui cherche à désarmer, démobiliser et réintégrer les ex-combattants.

Dans son exposé, l'ambassadeur a révélé que le lancement du programme indicatif pluriannuel (PIP), qui fait partie de la stratégie d'investissement Global Gateway de l'UE, devrait être mis en oeuvre entre 2024 et 2027.

L'objectif de ce partenariat est de développer des relations de confiance et durables avec les pays partenaires, le PIM se concentrant sur trois domaines prioritaires : le Green Deal, le développement humain et la gouvernance, et la construction de la paix.

Dans ce cadre nouvellement annoncé, l'Union européenne s'est engagée à verser 650 millions d'euros pour stimuler le développement de l'Éthiopie d'une manière transformatrice, inclusive et tournée vers l'avenir, a déclaré l'ambassadeur Kobia.

Il a ajouté que l'Éthiopie était l'un des cinq pays les plus performants au monde et l'un des plus performants en Afrique en termes de sélection d'étudiants et de candidatures dans le cadre du programme de bourses Erasmus depuis 2004.

L'Éthiopie est également l'un des cinq pays prioritaires identifiés dans la communication relative à l'établissement d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'Agenda européen en matière de migrations.

L'ambassadeur a rappelé que l'UE est prête à soutenir la paix et la stabilité dans le pays, ainsi que les progrès en matière de justice transitionnelle et de responsabilité en Éthiopie.

L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'Union africaine, Javier Nino Perez, a déclaré pour sa part que l'UE travaille de manière holistique en Afrique, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à la santé, à l'égalité et à une société inclusive.

M. Perez a fait remarquer que l'Afrique dispose d'un énorme potentiel de ressources naturelles, notamment de terres arables non cultivées, de minéraux et d'autres ressources qui doivent être exploitées par les pays concernés.

Les entreprises de l'UE sont la principale source d'investissement en Afrique, et les investisseurs des pays membres participent à tous les domaines d'investissement sur le continent, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'Union africaine a promis que l'Union soutiendrait les Africains pour qu'ils apportent des changements dans les domaines de la numérisation, du libre-échange, du développement agricole et dans d'autres domaines.