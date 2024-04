Madagascar: Infrastructures - Réhabilitation des abribus à Antananarivo

Rénovation. Les abribus de la ville d'Antananarivo ont été réhabilités depuis quelques semaines.

La plupart de ces infrastructures étaient en mauvais état. Les chaises n'y étaient plus, et les barres métalliques étaient coupées. Sans parler des ordures et des saletés aux alentours. Un coup de peinture a été appliqué sur ces infrastructures. De plus, les chaises ont été refaites. Les lieux étaient également propres. À Anosy, les travaux de rénovation sont terminés, tandis qu'à Ambohijatovo, les employés travaillaient encore hier.

Andry Razakarimanana, un passant à Anosy, s'est exprimé : « Je trouve que c'est une belle initiative de repeindre l'abribus. De plus, attendre le bus ici n'est pas si mauvais car on peut s'asseoir vu que les chaises ont été refaites ». Un autre usager de l'abribus se plaint déjà que, ce soir, certains passants ou des sans-abris font leurs besoins autour de cette infrastructure rénovée. Le respect des biens communs est la seule solution pour préserver les infrastructures et chacun doit en être conscient.