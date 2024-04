Ile Maurice: Plus de voitures que d'autobus à la mini-gare

Une situation cocasse sur la mini-gare routière destinée aux autobus qui se trouve en face de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN) de Pamplemousses. Il y a toujours plus de voitures que d'autobus. En effet, faute d'aires de stationnement aux alentours de cet hôpital, son personnel, des patients et leur famille y garent voitures et vans.

Cela, au grand dam des employés d'autobus. Ces derniers font ressortir qu'il y a des risques d'accidents entre les véhicules et aussi des collisions avec des piétons. Un opérateur individuel soutient qu'il doit s'acquitter d'un droit de péage de Rs 300 par autobus chaque mois pour cette gare, alors que les autres profitent de l'espace pour garer leur véhicule en toute quiétude. Chaque jour, une centaine d'autobus individuels et des compagnies traversent sur cette gare, dont certains jusqu'à six fois quotidiennement.

Cet opérateur d'autobus soutient qu'il doit payer le péage à la municipalité de Port-Louis pour la gare de l'Immigration et au conseil de district de Rivière-du-Rempart pour la gare de Goodlands, mais qu'il n'a pas le même problème dans ces deux lieux. Interrogé, le président du conseil de district de Pamplemousses, Sunil Somaroo, a lancé un appel à la police de prendre en contravention ces propriétaires qui garent leurs voitures sur cette gare. Il a ajouté qu'il compte rencontrer les opérateurs d'autobus pour remédier à la situation. S'il est vrai que le problème des aires de stationnement est un véritable casse-tête pour les automobilistes, il y a des solutions si les autorités le souhaitent, nous ont confié des employés de l'hôpital.

Il suffit que les autorités négocient avec l'établissement sucrier pour trouver quelques perches à convertir en espaces de parking.