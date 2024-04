Sénégal/Cote d'Ivoire: Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 - Comment le Cno prépare ses futurs champions

Petit à petit, la Côte d'Ivoire avance vers les IVes Jeux olympiques de la jeunesse (Joj 2026) qui auront lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026, à Dakar, dans la capitale sénégalaise.

Samedi, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), à Marcory, le Comité national olympique (Cno-Civ), sous la houlette de son président Georges N'Goan, a donné un aperçu de son ambition à ce grand rendez-vous de la jeunesse.

Après dix jours d'intenses séances d'entraînement, le Cno a présenté 74 jeunes athlètes talentueux de douze disciplines sportives différentes encadrés par 24 entraîneurs. Il venait de boucler le 2e camp de préparation en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026.

Il s'agit de former le maximum de jeunes talents et permettre à la Côte d'Ivoire de qualifier le maximum d'athlètes de valeur pour Dakar 2026. « La Côte d'Ivoire dispose d'un réservoir immense de talents. Faisons en sorte d'éviter qu'on y aille sur invitation », a lancé le président du Cno, Me Georges N'Goan.

C'est en réalité le gros challenge que veut réussir le mouvement olympique ivoirien en multipliant les camps de préparation. « Nous souhaitons participer à au moins 25 disciplines à Dakar avec beaucoup d'athlètes. Je ne parle pas d'invités mais d'athlètes qualifiés... C'est la première fois que ces Jeux olympiques vont se dérouler en terre africaine. En plus, ce n'est pas loin de chez nous. Il n'y a pas de raison qu'on aille avec 4 ou 5 athlètes. Il faut que Dakar soit envahi par des athlètes ivoiriens », a souhaité le patron de l'olympisme ivoirien.

%

Il a surtout exhorté les athlètes à faire preuve de détermination lors des différentes compétitions. Après le premier camp de préparation des athlètes tenu du 11 au 19 février 2023, cette deuxième étape de la préparation a tourné autour d'un séminaire de formation des entraîneurs avec 4 sessions, des tests médicaux et des séances d'entraînement avec les tests d'évaluation.

La prochaine étape consistera à la préparation physique pour permettre aux jeunes de participer aux compétitions continentales et internationales pour décrocher leurs qualifications pour ces jeux.

Georges N'Goan qui a déposé un dossier en bonne et due forme auprès du ministère des Sports et du Cadre de vie, espère une réaction adéquate de la tutelle afin d'aider à honorer la nation. Son message a trouvé une oreille attentive. Puisque Doumbia Adama, le conseiller technique qui représentait le ministre des Sports et du Cadre de vie a insisté sur les moyens à déployer pour atteindre l'objectif.

« En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien du ministre Adjé Silas Metch pour vous accompagner », a-t-il promis. Ont participé à ce dernier camp, des disciplines comme l'athlétisme, le badminton, la boxe, l'escrime, le golf, la gymnastique, le judo, le taekwondo, le tennis et le tennis de table.