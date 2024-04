Madagascar: Agriculture - 55% des rizières mal irriguées

Mal irriguées. La grande majorité des rizières à Madagascar manque d'eau. Seulement 45 % des rizières ont accès à une bonne irrigation, note le ministère de l'Agriculture et de l'élevage (Minae). La vétusté et le manque d'entretien des réseaux hydro-agricoles en seraient, en partie, les raisons.

Ce ministère souligne que l'entretien des réseaux représente un enjeu de taille pour la pérennisation des activités agricoles et d'élevage et, surtout, pour l'augmentation de la productivité agricole. Il permet également d'atténuer les impacts des crues et des inondations sur les périmètres irrigués et de sécuriser les investissements réalisés dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole.

Le 11 avril, dans le secteur 5 de la commune rurale de Tsararano, district de Marovoay, le Grenier à Riz de Madagascar a officiellement lancé la semaine d'entretien des réseaux hydro-agricoles et de la campagne agricole de contre-saison et saison 2024-2025. « L'entretien des réseaux hydro-agricoles est une pratique courante au sein des Associations des usagers de l'eau, mais c'est à l'État, à travers le Minae, qu'incombe la responsabilité de mobiliser toutes les parties prenantes dans un périmètre donné pour collaborer efficacement. Cette collaboration vise à garantir un entretien optimal des réseaux et à favoriser un lancement réussi des cultures de contre-saison », a déclaré Suzelin Ratohiarijaona, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, à l'occasion.

Dans le cadre de cet événement, des intrants, des cartes des producteurs et du matériel agricole ont été distribués. Cela a été suivi d'une démonstration de matériels/machines agricoles, de l'entretien et du curage d'un canal d'irrigation de 3 km dans la plaine de Marovoay.