Madagascar: Antsiranana - L'Aïd el-Fitr célébré dans l'unité

Comme les autres régions, celle de Diana n'a pas manqué de célébrer le jour de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, fixé cette année au mercredi 10 avril.

Pour la première fois, de nombreuses mosquées d'Antsiranana ont célébré ensemble cette journée. Avant, la fin effective du mois de Ramadan les divergeait, mais cette fois, les musulmans d'Antsiranana se sont soumis à la date fixée par certaines autorités religieuses.

C'est un moment de joie et de célébration pour les musulmans, qui profitent de cette occasion pour exprimer leur gratitude à Allah pour les bénédictions et la force fournies pendant le mois de Ramadan.

Tôt le matin, les fidèles musulmans, hommes, femmes, jeunes et enfants, vêtus de nouveaux habits comme symbole de renouveau et de célébration, se rassemblaient au stade Kianjasoa pour célébrer la fin du Ramadan ensemble et assister aux prières communes « Swalat ». Le terrain Manarapenitra était plein à craquer, des voitures et des bajaj défilaient au parking non aménagé du stade.

En se saluant avec la phrase « Eid Mubarak », qui signifie « Aïd béni », ils se font aussi des câlins et s'offrent des cadeaux. Tout s'est terminé par l'accomplissement du « Douâa», une sorte de prière ou d'une invocation dans l'islam, une supplication par laquelle le musulman demande à Allah d'exaucer ses demandes.

%

Le gouverneur Taciano Rakotomanga et ses proches collaborateurs ont aussi assisté à cette cérémonie religieuse pour montrer que la collaboration entre les différentes religions et le gouvernorat est au beau fixe. La fête s'est poursuivie avec le cortège de voitures, qui a circulé dans les artères principales de la ville. Cependant, certains des fidèles ont préféré la procession à pied.

Comme il est de tradition, leur Imam a invité à cette occasion les musulmans de la région à partager ces festivités avec leur famille, leurs amis et leurs voisins de toutes convictions, dans un esprit de paix, de vivre ensemble et de solidarité envers les plus démunis. Après ces prières matinales, les musulmans ont ouvert leurs maisons joliment décorées aux visites de leur famille et de leurs amis. La résidence du gouvernorat a aussi été ouverte à tout le monde, et les dirigeants ont offert aux visiteurs des « mokary godrogodro » et des boissons.

«Aïd el-Fitr, qui peut durer jusqu'à trois jours, est traditionnellement célébrée par des prières à la mosquée, des repas de fête et des visites familiales, des achats de vêtements, des échanges de cadeaux en famille et avec les amis. Les enfants reçoivent des cadeaux et des friandises », a expliqué Mze, un responsable d'une station radio musulmane de la ville.