Madagascar: Inner wheel - Antananarivo accueille la 31e conférence du District 920

Le club d'Antananarivo, dirigé par Finaritra Andriampeno, sera l'hôte de la 31e conférence du District 920 de l'Inner Wheel, qui se déroulera du 17 au 19 avril au Carlton Anosy.

Fondé sur les principes de « Promouvoir l'amitié sincère, encourager l'idéal de service personnel et stimuler l'entente internationale », le mouvement Inner Wheel a tracé un chemin remarquable depuis sa création par Margarette Golding le 10 janvier 1924. Actuellement, cette ONG rassemble plus de cent vingt mille femmes bénévoles dévouées, réparties dans cent quatre pays à travers le monde. Ces femmes engagées sont membres de quatre cents clubs, chacun gouverné par plusieurs districts. Parmi ces districts, le District 920 de l'océan Indien se distingue, avec son gouverneur, Meva Randrianary Raoelina, issue du Club de Tanà fondé il y a 41 ans.

Du 17 au 19 avril, le club d'Antananarivo ouvrira ses portes pour accueillir la 31e conférence du District 920 à l'Hôtel Carlton Anosy. Cette rencontre représente bien plus qu'un simple événement. Pour les onze clubs du district, dont trois à Madagascar (Antananarivo, Mahajanga et Tamatave), six à La Réunion et deux à Mayotte et Maurice, cette conférence incarne un moment de convergence, d'échange et de renforcement de leurs actions. « Animées par un engagement personnel profond, nourries par l'amitié et l'unité, près d'une centaine de membres du district 920 se réuniront pour coordonner nos efforts et partager nos expériences. Cette année revêt une signification particulière, puisque la conférence se déroule dans le cadre du 100e anniversaire de l'Inner Wheel International, un moment célébrant un siècle d'impact et d'inspiration. Cette conférence, au-delà de son aspect cérémoniel, représente une occasion unique de renforcer les liens entre les clubs du district et de redéfinir notre engagement envers nos valeurs fondamentales », a souligné Meva Randrianary Raoelina, gouverneur du District 920, hier, lors de sa rencontre avec la presse au Carlton Anosy hier.

Femmes engagées

Antananarivo a déjà accueilli six conférences auparavant. En clôturant la 31e conférence, la passation de collier du gouverneur marquera un moment symbolique entre Madagascar et La Réunion, puisque le mandat de Meva Randrianary Raoelina prendra fin le 30 juin. L'élection du nouveau gouverneur a eu lieu au mois de janvier, élisant Joelle Fischer de La Réunion.

Pour le gouverneur Meva Randrianary Raoelina, l'autonomisation des femmes est une priorité essentielle. Son mandat vise à permettre à chaque femme d'être financièrement indépendante et, surtout, de garantir une éducation de qualité à ses enfants, façonnant ainsi des citoyens éclairés et épanouis. « Porter nos enfants de l'ombre à la lumière », tel est son credo pour ce mandat. « Lors de cette conférence au Carlton, des centaines de femmes bénéficiaires de formations dans divers domaines artisanaux tels que la vannerie, la broderie, le macramé, le crochet et d'autres, originaires des provinces de Toamasina, Mahajanga et Antananarivo, recevront leur certificat. Après ces trois jours, tous les clubs du District 920 poursuivront leurs actions pérennes et sociales à Madagascar. Les clubs de La Réunion prévoient également des visites, notamment à Antanetibe Mahazaza et à Ambohidratrimo », termine Iony Andriantsitohaina, secrétaire du District 920.