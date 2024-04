Madagascar: Art de la photographie - L'UPPM fête ses 10 ans

Depuis hier, l'Union des photographes professionnels de Madagascar (UPPM) célèbre avec enthousiasme une décennie d'engagement passionné dans le monde de la photographie et de l'art visuel.

La célébration a débuté avec une rencontre avec la presse et les influenceurs au Radisson Blu Ambodivona, suivie d'un gala d'ouverture dans le même lieu. Une exposition de photos réalisées par les membres de l'association est également présentée, offrant un aperçu captivant du talent et de la diversité au sein de l'UPPM.

« En outre, une série d'événements tout au long de l'année, y compris des conférences publiques sur la professionnalisation du métier de photographe et les droits à l'image, offriront des opportunités uniques d'explorer les défis et les tendances émergentes dans le secteur de la photographie, ainsi que des dialogues et des échanges d'expériences entre les participants, les experts et les intervenants. Plusieurs expositions, dans différents lieux d'Antananarivo, témoigneront de la richesse et du savoir-faire des photographes membres », déclare Masy Andriantsoa, président de l'UPPM.

Promotion

L'UPPM est une association qui regroupe les photographes professionnels du pays, avec pour objectif de promouvoir la photographie de haute qualité et de soutenir les photographes dans leur développement professionnel. Depuis sa création, l'UPPM travaille pour la promotion de la photographie malgache à travers des expositions, des concours, des workshops et des publications. L'UPPM participera ainsi au salon « Tokontany Be» organisé par le ministère de la Communication et de la Culture au Palais des sports Mahamasina. De mai à juillet, l'UPPM présentera une exposition rétrospective avec la BOA et bien d'autres activités jusqu'à la clôture de la célébration du 10e anniversaire le 10 avril 2025 au Radisson Blu Ambodivona.