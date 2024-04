Madagascar: Gestion des marchés - Sursis d'exécution de la note sur l'arrêt des cartes biométriques

La situation est confuse concernant les marchés de la ville d'Antananarivo. Le tribunal administratif a donné gain de cause à Lalatiana Ravololomanana et accordé un sursis d'exécution pour la note du PDS concernant les abonnements des commerçants.

Confusion. C'est l'ambiance qui règne actuellement parmi les commerçants de la capitale. Hier, lors d'une conférence de presse à Analakely, la conseillère municipale Lalatiana Ravololomanana a annoncé que le tribunal administratif d'Antananarivo a accordé un sursis d'exécution face à la note du président de la délégation spéciale publiée le 25 mars dernier.

Cette note mettait fin à l'utilisation de la carte biométrique de la Société Municipale de Gestion Digitale (SMGD) et au paiement direct des abonnements des commerçants aux agents de la commune, qui devaient désormais venir directement chez les commerçants. Lors de la conférence de presse d'hier, Lalatiana Ravololomanana a expliqué qu'avec ce sursis d'exécution, les commerçants devraient à nouveau payer les abonnements à la SMGD.

Douze associations de commerçants ont participé à cette conférence. Pour elles, le tribunal a pris la bonne décision, car le paiement des abonnements par carte biométrique permet de lutter plus efficacement contre la corruption. «Les doléances émanant des commerçants sont les raisons pour lesquelles nous avons saisi le tribunal administratif», a déclaré la conseillère municipale.

%

D'autre part, certaines associations de commerçants s'opposent à Lalatiana Ravololomanana et à ses partisans. Pour elles, la SMGD n'a jamais été une solution et il n'est pas dans leur intérêt d'utiliser les cartes biométriques. Elles estiment que la gestion des marchés par la SMGD a toujours été douteuse et qu'elles n'ont plus confiance en cette société municipale. «Nous ne voulons plus de la SMGD, nous ne voulons plus qu'elle gère les marchés», a déclaré un commerçant au niveau du pavillon Analakely hier. Pour marquer leur désaccord, ces commerçants se sont réunis devant l'esplanade d'Analakely pour exprimer leur mécontentement. La confusion atteint son paroxysme, et les responsables actuels de la Commune urbaine n'ont pas souhaité réagir hier. Cependant, des responsables de la CUA feront une sortie médiatique ce jour pour tenter de clarifier la situation.

Le syndicat autonome de la Commune urbaine d'Antananarivo a exprimé sa préoccupation quant au retour des pleins pouvoirs à la SMGD. Pour lui, le retard de paiement des salaires du personnel de la commune est à craindre. «Si cela continue, il y aura une grève. Nous appelons les hauts responsables à prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème», a annoncé Clément Jaona, président du syndicat hier.